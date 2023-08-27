خالد أبوبكر: مدينة "العلمين" أرض مليئة بالأموال وحققت 20 مليار جنيه

قال خالد أبو بكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، إن حجم الإقبال على شراء أراضي العلمين الجديدة والجمعيات السكنية المواجهة للبحر غير طبيعي من قبل المستثمرين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرهان على العلمين الجديدة فهي مدينة عالمية بكل المعايير وهي مشروع اقتصادي ناجح جدًا وكل متر مربع فيه يساوي أموالًا، وأنها “أرض مليانة فلوس”.

وأكد أن المدينة تحتاج لإدارة عالمية، وأن تظل لقاءات الرئيس السيسي والحكومة طوال شهر أغسطس بالمدينة لما تمثلة من أهمية لزيارة الوفود المصاحبة للرؤساء والملوك الذين زاروا المدينة بالفترة الماضية، مؤكدًا أن الغرف الفندقية بمدينة العلمين كاملة ولا يوجد غرفة خالية.

تطوير مطار مدينة العلمين

كما أشار إلى أن مطار مدينة العلمين وبرج العرب لابد أن يتم تطويرهما بشكل عالمي ليتناسبا مع العلمين الجديدة والتي حققت 20 مليار جنيه من البيع حاليًا.