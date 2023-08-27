حازم القاضى: لا يمكن أبدًا رفض نص لـ«نجيب سرور»

حصد الفنان الشاب حازم القاضى جائزة أفضل ممثل دور أول بالدورة الـ١٦ للمهرجان القومى للمسرح المصرى بشخصية «ياسين» التى قدمها عن رائعة الكاتب الراحل نجيب سرور «ياسين وبهية».

وكشف «القاضى»، المعيد بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية، فى حواره لـ«الدستور»، عن تفاصيل دوره وتحضيره للشخصية وعلاقته بالتمثيل، متحدثًا عن أثر الجائزة وردود الأفعال التى تلقاها عن المسرحية.

■ كيف بدأت علاقتك بالتمثيل والمسرح؟

- بدأت علاقتى بالتمثيل والمسرح منذ الطفولة فى المسرح المدرسى، ثم مسرح جامعة القاهرة الذى أضاف لى الكثير وأهدانى العديد من الجوائز فى التمثيل والإخراج، ودفعنى ذلك للتقدم للالتحاق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، تفوقت فيه لأربع سنوات وتخرجت فيه بترتيب الأول على دفعتى، فتم تعيينى معيدًا بقسم التمثيل والإخراج.

■ ماذا عن دورك بمسرحية «ياسين وبهية»؟

- دورى فى العرض هو شخصية «ياسين» البطل الشعبى المصرى، فلاح يعشق تراب أرضه ويتحلى بكل صفات الشاب المصرى الأصيل من كرم وشهامة وصدق وخير وسلام، يحب ابنة عمه بهية ويتمنى الزواج منها، ولكن ضيق الحال نتيجة ظلم الاحتلال الإنجليزى الذى كان ينهب أرضه ومحصوله دون حق كان يمنعه من ذلك، حتى وجد أنه يمكن أن يفقد «بهية» نفسها نتيجة هذا الاستبداد الظالم، فهنا انتفض للدفاع عن أرضه وعرضه ليموت بيد الظلم فى النهاية كشهيد.

■ كيف أعددت شخصية «ياسين»؟

- أثناء وجودى فى كلية الهندسة بجامعة القاهرة كنت قارئًا جيدًا لأعمال أستاذنا نجيب سرور، فكان يستهوينى أسلوبه الشعرى العذب وكلماته التى تحمل كل الحب والعشق لتراب مصر، شخصية «ياسين» تم تحضيرها بالعمل على عدة محاور، فلم أكتفِ بالعمل على النص المسرحى، بل استزدت ببعض القراءات عن الظروف السياسية والاجتماعية لفترة الاحتلال، واطلعت على بعض نماذج الفلاحين المصريين فى تلك الفترة من خلال اليوتيوب.

■ ما الذى حمّسك لتقديم مسرحية شعرية؟

- لا يوجد من يستطيع أن يرفض نصًا لأستاذنا الراحل الشاعر الكبير نجيب سرور، فهو عاشق لأرض مصر، وكتاباته تحمل معانى وعبارات صادقة التعبير عن ذلك، وأسلوبه الشعرى بديع وساحر، خاصة فى نص «ياسين وبهية»، لذا فقد كنت أتمنى تقديم تلك الشخصية.

■ كيف كانت ردود أفعال الجمهور عن دورك بالمسرحية؟

- الحمد لله، كانت ردود الأفعال إيجابية جدًا، وجدت فيها أن جمهور المسرح متعطش لمثل هذه الحالات الفنية التى تعبر عن تراثنا المصرى الأصيل فى الشكل والمضمون والألحان والأغانى، وكم أتمنى أن يزيد إنتاجنا المسرحى لمثل تلك العروض التى تعبر عن هويتنا، وتنبع من المجتمع المصرى وتعبر عن مشكلاته بأسلوب فنى وجمالى راقٍ.

■ هل توقعت أن تحصل على جائزة عن هذا الدور بالمهرجان القومى للمسرح؟

- كنت أتمنى حصولى على جائزة من أهم مهرجان للمسرح فى مصر والوطن العربى، لكن لم أتوقع ذلك، وكنت قد ترشحت للجائزة من قبل، ولكن لم أحصل عليها، لذا فأنا سعيد جدًا بحصولى على تلك الجائزة، خاصة أنها تحمل اسم الزعيم عادل إمام.

■ ما رأيك فى صيغة المناصفة فى الجوائز، هل تعتبرها سلبية أم إيجابية؟

- أعتقد أن صيغة المناصفة إيجابية جدًا، لأنها أتاحت عددًا أكبر من التكريم لعناصر كلها تستحق، وأتاحت الفرصة للشباب للمنافسة وحصد الجوائز.

■ ماذا تمثل لك تلك الجائزة؟

- تمثل الجائزة لى الكثير، لأن أول مسرحية أشاهدها فى حياتى كانت مسرحية «بودى جارد» على مسرح الزعيم، واليوم أحصل على جائزة أفضل ممثل دور أول بالمهرجان القومى للمسرح المصرى دورة الزعيم عادل إمام. إنه من دواعى فخرى أن أحمل بين يدى تلك الجائزة.

■ كيف رأيت توصيات لجنة التحكيم للممثلين؟

- توصيات لجنة التحكيم كانت كلها رائعة ومهمة، وتهدف لرفع جودة وكفاءة المهرجان والعروض فى الأعوام المقبلة، وقد كانت التوصيات الخاصة بالممثلين تحديدًا على قدر كبير من الأهمية.

■ هل تلزم الجوائز الفنان بالتأنى فى اختياراته المقبلة؟

- الجوائز تعطى دفعة قوية للفنان للتقدم والعطاء وتحمسه لاستكمال العمل، ولكن يجب ألا يقف أى فنان عند جائزة، فعليه دائمًا التفكير فيما هو قادم، والتحلى دائمًا بالطموح لمزيد من الفن والإبداع، فالجوائز ليست هدفًا للفنان.

■ ما الدور الذى يجب أن تلعبه المهرجانات بعد منحها الجوائز للفائزين؟

- من وجهة نظرى دور المهرجانات والدولة يجب ألا يقتصر على منح الجوائز، ولكن يجب أن يكون هناك تبنٍ للمواهب المتميزة ووضعها على طريق العمل. ومنحها الفرص وفتح مسارات التحقق والعمل.

■ هل لديك شخصية جديدة ستقدمها قريبًا؟

- أتمنى أن أحقق حلمى فى السينما كما حققته فى المسرح.