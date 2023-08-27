مصرع شخص إثر اصطدامه بقطار فى طنطا

لقى شخص مصرعه بعدما صدمه قطار أثناء عبوره مزلقانًا في منطقة التجنيد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وتلقت الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بالحادث الأليم، الذي وقع عندما كان الشخص يعبر السكة الحديدية من معبر غير رسمي أثناء مرور القطار.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل الضحية إلى مشرحة المستشفى الجامعي لتحديد هويته وإخطار ذويه.

وتم أخذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد، وتم إبلاغ النيابة العامة لبدء التحقيقات اللازمة.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم، لقى شخص مصرعه إثر اصطدامه بقطار، أثناءعبوره مزلقان السكه الحديد بنطاق حسن رضوان بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعى.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة شارع حسن رضوان بمدينة طنطا، بمصرع شخص صدمه القطار أثناء عبورة مزلقان السكة الحديد في وقت مرور القطار.

وانتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقله إلى مشرحة المستشفى العام لتحديد هويته وإبلاغ ذويه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.

تجدر الإشارة إلى أن عبور السكة الحديدية من معابر غير رسمية يشكل خطرًا كبيرًا على حياة الأشخاص، حيث يمكن حدوث حوادث قاتلة بسبب عدم الالتزام بقواعد السلامة والتدابير اللازمة.

وعلى جانب آخر، أجلت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، أولى جلسات المتهم بإنهاء حياة زوجته الصيدلانية وابنتيه خنقا بدائرة قسم أول طنطا لحين حضور محامي المتهم.

ووصل المتهم من محبسه وسط حراسة مشددة يرتدي ملابس بيضاء؛ حيث تم وضعه داخل قفص قاعة المحاكمة.

وشهدت المحكمة حضور أسرة المجني عليهم، ممثلة في والدة المجني عليها وشقيقتها الكبرى، كما ظهر "محمود. أ"، طالب بكلية الهندسة وهو الابن الناجي من تلك المذبحة، حيث ظهر على ملامحه الحزن الشديد.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعد أن تم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بأزمة نفسية نتيجة تراكم الديون عليه.