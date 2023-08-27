الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": شرم الشيخ ضمن أجمل 10 شواطئ عالميًا

شرم الشيخ
شرم الشيخ

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد شواطئ شرم الشيخ ضمن الأجمل عالميًا.

شرم الشيخ ضمن الأجمل عالميًا:

رشّح تقرير كندي شاطئ "رأس أم سيد" بشرم الشيخ، ضمن أجمل 10 شواطئ بالعالم، وذكر موقع "ذا ترافل" الكندي أن مصر موطن للعديد من الشواطئ الرائعة.

ويأتي المستكشفون لشاطئ "رأس أم سيد"؛ للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، ويُعد أفضل وقت لزيارة هذا الموقع في الفترة بين شهريّ يونيو ونوفمبر.

ووصف موقع "ذا ترافل" شرم الشيخ بأنها من أفضل المدن السياحية في مصر والعالم، كما يُعد الشاطئ اختيارًا مثاليًا للسباحين المبتدئين الذين يتطلعون إلى الغوص.

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