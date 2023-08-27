الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد إعلان هيئة الانتخابات..

رئيس زيمبابوي يفوز بولاية رئاسية ثانية

إيمرسون منانجاجوا
إيمرسون منانجاجوا

أعلنت هيئة الانتخابات في زيمبابوي أن رئيس البلاد، إيمرسون منانجاجوا، فاز بولاية رئاسية ثانية.

وحصل منانجاجوا على 52,6% من الأصوات مقابل 44% لمنافسه الرئيسي نيلسون شاميسا، وفق نتائج رسمية أعلنتها هيئة الانتخابات في زيمبابوي.

وقالت رئيسة الهيئة جاستيس تشيغومبا لصحافيين "نعلن منانغاغوا إيمرسون دامبودزو من حزب الاتحاد الإفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية رئيسا منتخبا حسب الأصول لجمهورية زيمبابوي".

وحصل منانجاجواعلى أكثر من 2.3 مليون صوت، بينما حصل شاميسا على أكثر من 1.9 مليون صوت.

وذكرت هيئة الانتخابات أن نسبة إقبال الناخبين بلغت 69%.

وذكرت صحيفة "الغارديان" في وقت سابق أن برلمان زيمبابوي حظر انتقاد الحكومة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
 

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