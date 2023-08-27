الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال شقرة لـ"الشاهد": جمال عبد الناصر نجح فى تحييد الإخوان عن المشهد

جمال شقرة
جمال شقرة

أكد جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن جمال عبد الناصر نجح في تحييد الإخوان عن المشهد.

وأضاف “شقرة”، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت: "سأل عبدالناصر الإخوان ماذا يريدون بوصولهم للسلطة، فكانت الأجابات عامة لا تقنعه، فعبدالناصر كأستاذ تكتيك عسكري مؤسس تنظيم سري كان عنده خطة وقوة سياسية معادية للثورة، فكان لابد أن يتعامل مع هذه القوي بمنهج سياسي، وكان يبدوا أن عبد الناصر كتم تخطيط كثير لم يعلنه للضباط حتي لا يدخل في جدل لا نهاية له، ولكن هو في قرار نفسه كان لديه أفكار بحل الأحزاب السياسية نتيجة لقراءت عديدة قبل 1952، وكان لديه تصور لإعلان الجمهورية، وكان لديه تصور حول مصير الملك، وأصر أن يتركه للتاريخ وأن يتركه يرحل".

وأضاف: "مهارة عبدالناصر جعلته ينجح في تحييد الإخوان نسبياً وفي مجموعة من القرارت والجلاء مع الإنجليز، وعبد الناصر منذ اللحظة الأولي لديه فكرة بتعامل تكتيكي مع الإخوان، وفي هذه الفترة بدء الإخوان يكشرون عن أنيابهم وتدخلوا في تحديد الملكية، وتشكيل الوزارة، وأن يكونوا وراء الستار، ولكن كل هذا كان عبدالناصر كان يفهمه ولم يؤدي إلى قطيعة مع الإخوان ".

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور. 

الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز جمال شقرة

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