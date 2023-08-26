السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الجوى الروسى يُسقط طائرة أوكرانية من دون طيار فوق مقاطعة بريانسك

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي، اليوم السبت، طائرة أوكرانية من دون طيار فوق مقاطعة بريانسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم، عن أنه في حوالي الساعة 21:45 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بطائرة من دون طيار على أهداف في روسيا.

وأضاف البيان أنه تم تدمير المركبة الجوية من دون طيار بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

روسيا: تزويد أوروبا أوكرانيا بمقاتلات "إف- 16" ومروحيات "مي- 24" يؤكد تورطها في الحرب

في وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن خطط دول أوروبية لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف- 16" ومروحيات "مي- 24"، تؤكد تورطها المتزايد في النزاع حول أوكرانيا.

وأضافت أن دول الغرب تطالب أوكرانيا خلال ذلك بمواصلة الهجوم المضاد "سيئ الصيت"، وتستمر في ضخ السلاح إلى نظام كييف الإجرامي مع تدريب العسكريين الأوكرانيين وإرسال المرتزقة وتسليم المعلومات الاستخباراتية التي يتم استخدامها في قصف الأراضي الروسي، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية.

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وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن "الجيش التشيكي يعتزم تسليم مروحياته روسية الصنع من طراز مي- 24 إلى أوكرانيا بعد استلامه مروحيات قتالية أمريكية. في الأسبوع الماضي، قام فلاديمير زيلينسكي بجولة تسول شملت هولندا والدنمارك والنرويج والسويد التي أعلنت سلطاتها عن عزمها تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف- 16. كل هذه التصرفات تؤكد عداء الغربيين تجاه روسيا وتورطهم المتزايد في النزاع الدائر حول أوكرانيا".

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وتابعت زاخاروفا القول: بهدف صرف انتباه الرعاة الغربيين عن المشاكل على الجبهة، بما في ذلك فشل ما يسمى بـ"الهجوم المضاد"، يواصل نظام النازيين الجدد في كييف توجيه ضربات لا معنى لها ضد أهداف مدنية داخل روسيا، مع تسليط الضوء عليها بنشاط في وسائل الإعلام الأوكرانية والأجنبية.

الدفاع الجوي الروسي الدفاع الروسية كييف مقاطعة بريانسك روسيا

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