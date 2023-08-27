الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى يكشف أهمية وجود صندوق احتياطى الطوارئ بالبريكس ورصيده

البريكس
البريكس

قال مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن صندوق احتياطي الطوارئ بالبريكس يكون للدول الأعضاء بحيث لو حدث فيها أي أزمة طارئة تستطيع الاقتراض منه لانعاش تنميتها، مثل بنك التنمية الجديد لأنه مختص بالعملية الانمائية.

 

وأضاف خلال حواره مع برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن رصيد الصندوق كان 50 مليار دولار قبل انضمام الدول الجديدة واليوم أصبح 200 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه صرف 50مليار في المشروع الانمائي لدول البريكس لتنشيط وتعزيز البنية التحتية للدول.

 

وأكد أن البريكس يزيد حركة الصادرات وتوفير قروض ميسرة بفائدة مخفضة التكلفة مما يساعد على استكمال عملية التنمية التي بدأتها مصر منذ الإصلاح الاقتصادي.

 

هل تحل أزمة الدولار بدخول مصر للبريكس؟

وعن أزمة الدولار، قال إن البريكس سيساهم في تخفيف الضغط على الدولار ولكنه سيظل العملة العالمية التي نعتمد إليها، مؤكدًا أن مصر تسير في طريق ايجابي والخطوة التي خطتها مصر أول الانفراجة للأزمة الاقتصادية، ولكن هناك خطوات أخرى ومنها زيادة انتاجيتنا في قطاعي الصناعة والزراعة والصناعات المغذية بينهما لأننا كلما نزيد العرض يكون أكثر يكفي السوق المحلي ويوجد فائض للتصدير ويوفر العملة الصعبة.

 

وطالب بزيادة الأدوات الرقابية وأن تكون أكثر فاعلية في الأسواق حتى يستطيع المواطن الشعور بقيمة الدخل لأن الدولة تزيد الأجور وبرامج الحماية الاجتماعية ولكن دون ضبط السوق فإن أثرها لن يظهر. 

الخبير الاقتصادي صندوق احتياطي الطوارئ البريكس رصيد الصندوق أزمة الدولار حركة الصادرات الانفراجة للأزمة الاقتصادية زيادة الأدوات الرقابية

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