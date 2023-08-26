رئيس غرفة النسجية: إقامة مصنع للبتروكيماويات يوفر نحو 10 مليارات دولار لخزينة الدولة

قال النائب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية، إن الصناعات النسجية تعتبر من أهم الصناعات التي تمثل جزءاً كبيرا في القطاع الصناعي، حيث أنها تضم نحو ما يقرب عن 6 آلاف مصنع ويعمل بها مليون و800 ألف، مشيراً إلى أنه بناء على تعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، سترصد الغرفة استراتيجيتها لتوطين تلك الصناعة المحلية.

النسجية تطالب بعمل مصانع للبتروكيماويات لإنتاج خيوط البوليستر

وأوضح المرشدي في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن الغرفة ستقدم مقترحا إلى رئيس الوزراء من خلال الموافقة على أن تقوم الدولة بعمل مصانع للبتروكيماويات خاصة بإنتاج خيوط البوليستر والألياف الصناعية، حيث أن مصر تستورد ما يقرب عن 55% من حجم مدخلات إنتاجها من خيوط البوليستر والألياف الصناعية، مشيراً إلى أنها سوف توفر في خزينة الدولة ما يقرب عن 10 مليارات دولار، لافتاً إلى أن الألياف الصناعية فقط في حالة تصنيعها في مصر ستوفر ما يقرب من 5 مليارات دولار في خزينة الدولة.

وأشار إلى أن الصناعات النسجية تعمل الآن على زيادة المكون المحلي وتعتبر الخطوة التي تم ذكرها هي الأولي التي سوف تجعل مصر من دول مستوردة للصناعات النسجية إلى أكبر دولة مصدرة للصناعات النسيجية خلال عامين فقط، مشيراً إلى أن الصناعات النسجية من الصناعات التي لا تأخذ وقت في زيادة إنتاجها في حال توفيرالخامات.

الصناعات النسجية تعتبر من أهم الصناعات التي بها عمالة

وأضاف المرشدي أن الصناعات النسجية مثلها مثل باقي الصناعات فهي تأثرت بشكل ملحوظ نتيجة إلى عدم توفير العملة، بإضافة إلى نشوب النزاعات الروسية الأوكرانية، وجائحة كورونا، فهي عوامل كان لها دور كبير على الصناعة فالعالم وليس في مصر فقط، ولكن الدولة على الرغم من وجود تلك الأزمات العالمية، فإنها تقوم بعمل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتي سوف يكون لها مردود على الصناعة بشكل عام.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى بكل طاقته إلى حماية الصناعة وخاصة الوطنية، حيث أن قرار انضمام مصر إلى البريكس سوف يكون له نتائج إيجابية على الاقتصاد المصري بين دول العالم، مشيراً إلي أن تعديل قانون الاستثمار أيضا يكون في صالح الصناعة المصرية.