السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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توطين التكنولوجيا والتبادل التجاري.. أهم مكاسب انضمام مصر لـ"بريكس" (فيديو)

بريكس
بريكس

قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن من أهم المكاسب الاقتصادية لمصر بعد انضمامها لـ "بريكس" هو توطين التكنولوجيا، ودعم سبل التبادل التجاري، والاهتمام بسلاسل الإمداد والتوريد، والتكنولوجية المتقدمة في المجالات كافة. 

وأضافت الخبيرة الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على  فضائية "إكسترا نيوز"، أن التبادل التجاري سيكون منظم بين هذه الدول إلى جانب ذلك سيكون هناك تقارب لوجهات النظر بين الدول الأعضاء في تجمع اقتصادي واحد، لمجموعة "البريكس"، موضحة أن انضمام مصر لبنك التنمية التابع لهذا التجمع الاقتصادي له مردود إيجابي، إذ إنه سيتيح قروضًا ميسرة، وتمويلات تنموية تهتم بالبنية التحتية، والاقتصاد الأخضر.

وأوضحت رمسيس، أن بعض المواطنين يعتقدون أن ذلك معناه مزيد من القروض والأعباء الاقتصادية على الدولة، والآخرين يروا أن ذلك سيكون فرصة للتنمية وزيادة إنتاج وفرص عمل في الدولة والتصدير، مبينة على أن هناك إجراءات جرى اتخاذها مسبقًا للدخول في هذا التجمع الاقتصادي، ويؤكد أن مصر ستتجه إلى انتعاشة اقتصادية.

أعضاء بريكس قمة “بريكس مصر خبيرة اقتصادية تحقيق مكاسب البورصة الم

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