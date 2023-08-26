السبت 26 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناجى شحاتة لـ"الشاهد": بعد قبول الرد فى قضية أبراج الكهرباء لم أعلم عنها أى شىء

المستشار محمد ناجي
المستشار محمد ناجي شحاتة

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب بمحكومة أمن الدولة العليا، إن العناصر الإرهابية قامت بتفجير أبراج الكهرباء بصورة إجرامية شديدة في أربع محافظات مصرية مختلفة.

تفجير أبراج الكهرباء 

وأكد المستشار محمد ناجي شحاتة، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الإخوان كانوا يقومون بوضع المفجرات أسفل الأبراج التي يتم منها تغذية المحطات الكهربائية، وهذه الأفعال الإجرامية أدت إلى تعطيل محطات الكهرباء وتوقف الأعمال في أربع محافظات مختلفة.

تعطيل إجراءات القضية

وأضاف في حديثه، أن هذه القضية وصل فيها لمرحلة أنه دخل في صدام مع المحامين بخصوص الإجراءات، حيث كان هناك توجيه لهم بأن يتم تعطيل القضية لأطول فترة ممكنة، متابعًا: "كنت حازما في القضية، وكنت أرغب في النظر فيها سريعًا وإعلان الحكم النهائي بها، ولكن كان من المفاجئ أنه تم تقديم طلب رد في القضية من أحد المحامين، ومنذ 60 عاما لم بُقبل طلب رد، ولكن هذا الطلب تم قبوله، ومنذ صدور قرار قبول طلب الرد لا أعلم أي شيء عن هذه القضية".

تفاصيل برنامج الشاهد

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.
ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

ناجي شحاتة اكسترا نيوز تفجير أبراج الكهرباء الشاهد

الأكثر قراءة

ناجى شحاتة يكشف لـ "الشاهد" كواليس النطق بالحكم فى "قضية كرداسة"

ناجى شحاتة لـ"الشاهد": خبر استشهاد هشام بركات كان صدمة لى ولكل من عرفوه

تقرير كندى: شاطئ "رأس أم سيد" ضمن أجمل 10 شواطئ حول العالم

ناجى شحاتة لـ"الشاهد": بعد قبول الرد فى قضية أبراج الكهرباء لم أعلم عنها أى شىء

ارتفاع أسعار النفط يعكس تحسنًا مؤقتًا وسط مخاوف من عجز المعروض العالمى

ناجى شحاتة لـ"الشاهد": قرأت الفاتحة على روحى بعد النطق فى قضية سجن كرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «4-8»

سارة شريف

حقائق عن بيع منظومة «حيتس» الإسرائيلية لألمانيا

ماجد حبته

مخزن غذاء البريكس

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة