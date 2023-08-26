السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشيلسى يحقق أول فوزه له فى البريميرليج بثلاثية على حساب لوتون

تشيلسي
تشيلسي

اكتسح فريق تشيلسي، ضيفه لوتون تاون بثلاثية نزيفة خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 

وأنهى تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدف أحرزه رحيم سترلينج في الدقيقة 17. وفي الشوط الثاني، أضاف رحيم سترلينج الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 68 ، قبل أن يسجل نيكولاس جاكسون الهدف الثالث في الدقيقة 75. 

ورفع تشيلسي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن، حيث أصبح هذا الفوز هو الأول للفريق هذا الموسم بعدما تعادل في مباراته الأولى أمام ليفربول 1-1 قبل أن يخسر أمام وست هام في الجولة الماضية 1 - 3. 

في المقابل ظل فريق لوتون تاون بلا رصيد، حيث خسر في مباراته بالجولة الأولى أمام برايتون 1 / 4، فيما تأجلت مباراته في الجولة الثانية أمام بيرنلي.

 

تشكيل تشيلسي لمباراة لوتون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل تشيلسي لمباراة لوتون تاون على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: أكسيل ديسايي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل، مالو جوستو.

وسط الملعب: إنزو فيرنانديز، كونور كالاجير، موسيس كايسيدو، بين تشيلول.

الهجوم: رحيم ستيرلينج، نيكولاس جاكسون.

تشيلسى لوتون تاون لوتون الدورى الانجليزى سترلينج جاكسون

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