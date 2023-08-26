السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تنطلق اليوم .. سلسلة ندوات وورش عمل فنية بالمتحف القومى للحضارة المصرية

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة المصرية

تبدأ اليوم السبت سلسلة ندوات وورش عمل فنية، ينظمها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والتي نستعرضها لكم في  التقرير التالي.

تراث الآلات الموسيقية

ففي الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، تعقد بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ندوة بعنوان "تراث الآلات الموسيقية"، وذلك بالتعاون مع معهد قيثارة للموسيقى، وقاعة الموسيقى بدار الكتب والوثائق القومية، ونخبة من فنانين مصريين من عازفي الآلات الموسيقية المختلفة.

وتتضمن الفعالية التعرف على تراث الآلات الموسيقية في مصر والفنون المتنوعة المرتبطة بها، وافتتاح معرض صور فوتوغرافية لمستنسخات للآلات الموسيقية القديمة تشارك بها قاعة الموسيقى بدار الكتب والوثائق القومية.

بالإضافة إلى فقرة عرض حي تفاعلي للآلات الموسيقية، للتعريف بها وأساسيات ومبادىء العزف على كل آلة كالعود، القانون، والكمان، يقدمها فناني معهد قيثارة للموسيقى.

ورشة حية تفاعلية عن صناعة آلة العود وزخرفته يقدمها أقدم عائلة مصرية توارثت صناعة هذة الآلة، وفقرة فنية حية تقدمها فرقة الشيخ طه للإنشاد الديني،  فقرة فنية موسيقية تحاكي الفلكلور المصري، وافتتاح معرض لوحات فنية عن الآلات الموسيقية، يشارك به نخبة من الفنانين التشكيلين.

 المراوح في مصر القديمة

وفي سياق متصل، ينظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، في العاشرة من صباح يوم الإثنين المقبل، 28 أغسطس الجاري، ورشة عمل يدوية تحت عنوان "المراوح اليدوية المصرية القديمة"، وذلك بقاعة 576 بمركز التدريب بالمتحف.

وتتناول ورشة العمل المراوح في مصر القديمة، وعرض نماذج منها من عصور مختلفة وتقديم شرح وتحليل فني لها، مع تنفيذ مروحة يد معاصرة قابلة للطي، بالطراز المصري القديم، من تصميم المتدربين، الورشة مخصصة للفئة العمرية من 18 سنة فما فوق.

فكرة ولعبة ورشة للأطفال

وفي نفس التوقيت ــ العاشرة من صباح الإثنين المقبلــ  تعقد أيضًا بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "فكرة ولعبة"، وذلك ضمن برنامج الورش الصيفية التي ينظمها المتحف للأطفال.

تتناول الورشة صناعة الألعاب الورقية، والتي تعد من الألعاب المهمة للأطفال، حيث أنها تُنمي مهارات الطفل المعرفية والحركية وقدراته الإبداعية والفنية أيضًا، وهي ورشة تعليمية عن كيفية عمل ألعاب مجسمة من الورق بطريقة سهلة وبسيطة.

تنطلق اليوم سلسلة ندوات وورش عمل فنية المتحف القومي للحضارة المصرية تراث الآلات الموسيقية المراوح اليدوية في مصر القديمة معرض صور فوتوغرافية

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