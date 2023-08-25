المخرج عمر عبدالعزيز: كريم عبدالعزيز أهم ممثل في مصر ويحقق أعلى إيراد أفلام

قال المخرج عمر عبد العزيز، إنه لم يشاهد فيلم "بيت الروبي"، لكن الفيلم ناجح في صالات العرض وأثار إعجاب الجمهور، أما فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" لكريم عبد العزيز فلم يعجبه.

وأضاف المخرج عمر عبدالعزيز، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب عبر قناة الحياة، أنه قد تم بذل جهد كبير في فيلم "مرعي البريمو" لكن فكرته ليست جديدة، لافتًا إلى أن هذا يعتبر أخطر شيء يتعرض له أي عمل، مؤكدًا أن محمد هنيدي فنان كبير ويملك الكثير ليقدمه.

فيلم "الحشاشين" للفنان كريم عبدالعزيز

وأعرب المخرج عمر عبدالعزيز، عن سعادته بالمستوى الذي وصل له الفنان كريم عبد العزيز، نظرًا لاختياراته لأعماله ونضوجه كممثل، مؤكدًا أنه أهم ممثل في مصر، لافتًا إلى أنه يستعد لتقديم عمل جديد اسمه الحشاشين للكاتب عبد الرحيم كمال، معقبًا: "أعتقد أن هذا العمل سيكون نقلة كبيرة في حياة كريم عبد العزيز، لأنه نجم شباك ويحقق أعلى إيراد أفلام في مصر".