الجمعة 25 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المخرج عمر عبدالعزيز: كريم عبدالعزيز أهم ممثل في مصر ويحقق أعلى إيراد أفلام

المخرج عمر عبدالعزيز
المخرج عمر عبدالعزيز

قال المخرج عمر عبد العزيز، إنه لم يشاهد  فيلم "بيت الروبي"، لكن الفيلم ناجح في صالات العرض وأثار إعجاب الجمهور، أما فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" لكريم عبد العزيز فلم يعجبه.

وأضاف المخرج عمر عبدالعزيز، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب عبر قناة الحياة، أنه قد تم بذل جهد كبير في فيلم "مرعي البريمو" لكن فكرته ليست جديدة، لافتًا إلى أن هذا يعتبر أخطر شيء يتعرض له أي عمل، مؤكدًا أن محمد هنيدي فنان كبير ويملك الكثير ليقدمه. 

فيلم "الحشاشين" للفنان كريم عبدالعزيز 

وأعرب المخرج عمر عبدالعزيز، عن سعادته بالمستوى الذي وصل له الفنان كريم عبد العزيز، نظرًا لاختياراته لأعماله ونضوجه كممثل، مؤكدًا أنه أهم ممثل في مصر، لافتًا إلى أنه يستعد لتقديم عمل جديد اسمه الحشاشين للكاتب عبد الرحيم كمال، معقبًا: "أعتقد أن هذا العمل سيكون نقلة كبيرة في حياة كريم عبد العزيز، لأنه نجم شباك ويحقق أعلى إيراد أفلام في مصر". 

المخرج عمر عبدالعزيز كريم عبدالعزيز برنامج بالخط العريض مرعى البريمو “بيت الروبي

الأكثر قراءة

الباز يوجه رسالة لـ"محمد صلاح" قبل قرار الانتقال للدورى السعودى

الكرملين يكشف حقيقة تورط روسيا في حادث مقتل قائد فاجنر

مصرع طفلة صعقتها الكهرباء داخل قاعة أفراح بالغربية

براتب 3250 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب حتى 30 سنة

ميدو يطمئن جماهير الزمالك على الفريق قبل الموسم الجديد

المخرج عمر عبدالعزيز: كريم عبدالعزيز أهم ممثل في مصر ويحقق أعلى إيراد أفلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «4-8»

سارة شريف

حقائق عن بيع منظومة «حيتس» الإسرائيلية لألمانيا

ماجد حبته

مخزن غذاء البريكس

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة