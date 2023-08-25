باحث سياسى يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" مظاهر التخوف الأمريكى من التفوق العسكرى الصينى

قال الدكتور توفيق حميد، باحث سياسي واقتصادي، إن قرار منع أمريكا الصينيين من تملك الأراضي بجانب القواعد العسكرية قرار سياسي في حقيقة الأمر وليس أمنيًا كما قالت أمريكا عنه.

الحرب الصينية الأمريكية

وأكد الدكتور توفيق حميد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض أن تكون الهيمنة الصينية على المجال التكنولوجي وقطاع الأراضي الزراعية، حيث أثبتت الصين تفوقها العسكري والتكنولوجي السنوات القليلة الأخيرة، ولهذا هناك تخوف أمريكي واضح من أن تحتل الصين مكانة أمريكا دولياً ومن ثم فرض الهيمنة على جميع دول العالم.

وأضاف في حديثه أن الزيارات الرسمية التي تقوم بها الصين في جميع دول العالم أمر يزيد من التخوف الأمريكي، حيث تهدف الصين إلى تحسين علاقتها مع جميع دول العالم لتكون بذلك ضمن أكبر تحالف سياسي لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية.

تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي

وأشار إلى أن رغبة الصين الآن هى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في عملية التبادل التجاري، ويعني هذا التقليل أن الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون لديها المقدرة على استيراد كافة السلع التي كانت تقوم بها من قبل بكل سهولة ويسر.