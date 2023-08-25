مصرع شاب سقط من أعلى عقار تحت الإنشاء بمدينة بدر

لقي أحد الأشخاص مصرعه، إثر سقوطه من أعلى أحد العقارات تحت الإنشاء بمدينة بدر، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

البداية، عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بسقوط شخص من الطابق الخامس بمدينة بدر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص وسط بركة من الدماء وبالفحص تبين سقوط المتوفى من الطابق الخامس.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة للتحقيق التي كلفت المباحث بعمل تحريات حول الحادث لبيان عمه اذا كان هناك شبه جنائية من عدمه وصرحت بدفن الجثة عقب ورد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الخامس بقليوب

و لقيت ربة منزل مصرعها، إثر إصابتها بكسور متفرقة بالجسم، جراء سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الخامس بعقار بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، يفيد استقبال ربة منزل مصابة بكسور متفرقة بالجسم ولقيت مصرعها أثناء محاولة إسعافها جراء سقوطها من ارتفاع.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "شهد أ ا"، 19 سنة، ربة منزل، بسبب إصابتها بكسور متفرقة بالجسم، جراء سقوطها من شرفة شقتهم بالطابق الخامس بعقار بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء تركيبها ستارة بشرفة الشقة حيث اختل توازنها وسقطت بالشارع.