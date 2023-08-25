البابا فرنسيس يرغب في حصول الفاتيكان على صفة "مراقب" بمجموعة "بريكس"

أعرب البابا فرنسيس عن رغبته في أن يحصل الفاتيكان على وضع "مراقب" في مجموعة "بريكس"، المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

جاء ذلك وفق ما صرح به رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى ليونيد سيفاستيانوف، الذي يحافظ على التواصل مع البابا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وقال سيفاستيانوف: "يود البابا، ويعتقد أنه سيكون جيدا أن يحصل الفاتيكان على صفة مراقب في مجموعة (بريكس) الجديدة، وهي نفس الصفة التي يتمتع بها الفاتيكان في الأمم المتحدة".

انضمام 6 دول

وكانت مجموعة "بريكس" عززت أمس، صفوفها بانضمام كل من مصر والإمارات والسعودية والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى عضوية المجموعة، وفق ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

وخلال اجتماعات القمة التي انطلقت في مدينة جوهانسبرج، قال الرئيس المضيف سيريل رامافوزا: "إن اقتصاديات هذا التكتل ظهرت بوصفها محركات قوية للنمو الاقتصادي العالمي. ورغم ذلك، فإن مشاكل البطالة وانعدام المساواة والفقر تستمر في الوجود في بريكس ودول أخرى، مطالبًا بـ"إصلاح جذري للمؤسسات المالية الدولية".

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة مسجلة، إن العمل يجري لتذليل الصعوبات أمام إنشاء عملة موحدة في التبادلات ضمن بريكس، مضيفًا: "الوضع الاقتصادي العالمي تضرر كثيراً بسبب العقوبات الغربية الأحادية".

وشدد بوتين على أن التخلي عن الدولار بوصفه عملة عالمية عمليةٌ لا رجعة فيها، وأن حصة الدولار في تعاملات دول المجموعة تتراجع، وشكلت نحو 28 في المائة العام الماضي، كما أن مجموعة بريكس تتجاوز مجموعة السبع من حيث القدرة الشرائية.