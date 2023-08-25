هل يمكن للأسبرين أن يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية ثانية؟

وجدت دراسة جديدة أجرتها الجمعية الأوروبية لأمراض القلب أن عدم تناول الأسبرين عندما يقترحه طبيب القلب الخاص بك يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية ثانية وحتى الموت.

وأجريت الدراسة على أشخاص تتراوح أعمارهم بين 40 عامًا وما فوق، والذين لديهم تاريخ سابق للإصابة بالنوبات القلبية، يعمل الأسبرين كمخفف للدم ويمنع تكون الجلطات والانسدادات، إذا كنت ناجيًا من نوبة قلبية واقترح عليك طبيبك تناول الأسبرين، فمن المحتمل أن عليك اتباع نصائحه.

ومع ذلك، في حالة عدم توصية طبيبك بذلك، يجب عليك الحصول على موافقته قبل البدء في أي دواء من هذا القبيل، إلى جانب ذلك، الابتعاد عن الكحول والتدخين والسيطرة على ضغط الدم ويمكن أيضا منع تكرار حدوث احتشاء عضلة القلب أو الأزمة القلبية.

قد يلعب تناول الأسبرين دورًا رئيسيًا في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية المتكررة لأنه يعمل كمخفف للدم، مما يمنع خلايا الدم الصغيرة التي تسمى الصفائح الدموية من تكوين الجلطات.

دور الأسبرين في الوقاية من النوبات القلبية الثانية

يقول الدكتور جاجيندر كومار جويال، مدير أمراض القلب، إن الناجين من النوبات القلبية معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بنوبة قلبية أخرى، كما أن تناول الأسبرين قد يلعب دورًا مهمًا في منع تكوين الجلطات.

كما أن هناك عدد كبير من العوامل مثل التدخين والسكري والنظام الغذائي غير الصحي والوراثة وعدم ممارسة الرياضة والسمنة وحتى تلوث الهواء قد تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، الناجون من النوبات القلبية والسكتات الدماغيةغالبًا ما يكونون معرضين لخطر كبير لحدوث أحداث لاحقة.

كما يلعب تناول الأسبرين دورًا رئيسيًا في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية المتكررة لأنه يعمل كمخفف للدم، مما يمنع خلايا الدم الصغيرة التي تسمى الصفائح الدموية من تكوين الجلطات، قد تؤدي هذه الجلطات إلى سد الشرايين وتؤدي إلى انخفاض كمية الدم الغني بالأكسجين الذي يتم إيصاله إلى الأعضاء الحيوية.

ويحذر الدكتور جويال من أن المرضى الذين يعانون من اضطراب النزيف أو التخثر، أو حساسية الأسبرين، أو نزيف قرحة المعدة أو تاريخ نزيف الجهاز الهضمي، يجب عليهم تجنب تناول الأسبرين لأنه قد يسبب مشكلة النزيف والربو ومشاكل صحية أخرى.

تدابير لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية ثانية

حافظ على ضغط دمك تحت السيطرة

يعد ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم من أكثر عوامل الخطر شيوعًا لأمراض القلب، وبالتالي يُنصح بممارسة التمارين الرياضية لمدة 30-45 دقيقة على الأقل يوميًا، مع اتباع نظام غذائي متوازن، وعدم تناول الملح للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم.

قل لا للتدخين

التوقف عن التدخين حيث أن خطر الإصابة بنوبة قلبية وخطر الوفاة يتضاعف عندما تدخن.

حافظ على وزنك تحت السيطرة

يمكن أن يؤدي فقدان الوزن أيضًا إلى تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أخرى. يحتاج الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أو زيادة الوزن إلى المزيد من الدم لتزويد أجسامهم بالأكسجين والمواد المغذية، مما يؤدي إلى زيادة في ضغط الدم.

كن منتظمًا مع أدويتك

تناول الدواء بشكل صحيح كما وصفه لك الطبيب وتواصل معه بشكل منتظم.