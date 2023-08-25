الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ذكرى وفاة أمينة رزق.. هنا عاشت "أم السينما المصرية"

أمينة رزق
أمينة رزق

في حي الزمالك الهادئ، وتحديداً داخل واحد من شوارعها الشهيرة وهو شارع أبو الفدا، عاشت الفنانة أمينة رزق صاحبة أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما المصرية، إذ ولدت ١٥ أبريل عام ١٩١٠ م، ووافتها المنية في ٢٤ أغسطس عام ٢٠٠٣ إثر هبوط في الدورة الدموية.

 صنفت الراحلة كواحدة من أشهر الأمهات في تاريخ الفن، حيث رفضت الزواج وكرست حياتها بالكامل للتمثيل الذي دخلته وهي في الثانية عشر من عمرها عن طريق المشاركة المسرحية مع فرقة علي الكسار، ثم دخول عالم السينما إثر نصيحة من الفنان سليمان نجيب.

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وقدمت أمينة رزق العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية الناجحة وصلت لـ٢٧٠ عملاً فنياً، منهم ١٣٠ عملا سينمائيا.

الزمالك.. هنا عاشت أمينة رزق

"الدستور" زارت الفيلا الخاصة بالفنانة الراحلة وعنوانها ١٩ شارع أبو الفدا، لنبحث عن ما تبقى من ذكريات فنية وإنسانية للفنانة الجميلة، وعند الاقتراب من بوابة الفيلا الصغيرة، أبلغنا أحد أفراد الأمن أنه لا يوجد أحد بداخلها، حيث يقضي المقيمين بها إجازة الصيف في أحد المدن الساحلية، وليذهب الحديث مع أحد السكان المجاورين، سيدة أربعينية، قالت "الفنانة الجميلة أمينة رزق تعتبر أهم شخصية فنية قدمت دور الأم، حيث اتقنته ببراعة، وعدد من الأدوار الأخرى التي أمتعتنا جميعاً بفنها الراقي، ولسوء الحظ انني لم استطع ان الحق مجاورتها في المنطقة، خاصة وأنها توفيت منذ عشرون عاماً، وكنا وقتها نعيش في منطقة أخرى غير الزمالك".

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بينما يقول عم صالح، حارس أحد العقارات بالمنطقة: "الفنانة الراحلة كانت واحدة من أنقى وأرقي الناس الذين عاشوا في حي الزمالك، كانت تتعامل بكل احترام مع السكان والجيران، وكان يزورها من وقت لأخر بعض أقاربها من البلد، وكانت تستقبلهم بترحاب شديد، خاصة  وأنها لم تنسى في يوم أصولها مدينة طنطا محافظة الغربية، المكان الذي ولدت به، قبل انتقالها للعيش في القاهرة، وتعتبر هذه الفيلا ملكية خاصة لها، حيث قامت بشرائها منذ زمن بعيد، لأنها كانت من أوائل فناني الزمن الجميل الذين عاشوا بحي الزمالك، مثلها مثل الفنان محمود المليجي، والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، والفنانة علوية جميل، الفنانة سعاد حسني، الفنان إسماعيل ياسين وغيرهم الكثير من مشاهير هذه الفترة الفنية".

حي الزمالك الفنانة أمينة رزق أمينة رزق ​السينما المصرية وفاة أمينة رزق

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