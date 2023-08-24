خبير: الإصلاح الاقتصادى "أهّل" مصر للانضمام لبريكس

أوضح د.يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، دوافع الدولة المصرية في طلب العضوية لمجموعة بريكس وتداعياتها على الاقتصاد المصري، قائلاً:"إن مصر و6 دول اليوم تمت دعوتهم بعد قبول الطلب الرسمي، وهو ما يؤكد أن الانضمام بات أمراً منتهياً إلى تكتل البريكس".

أضاف الشرقاوي، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاقتصاد المصري وجاهزيته وما أجرى من مراجعات وإصلاح اقتصادي وإداري وهيكلي وتشريعي في عشر سنوات أدى إلى ثبات مصر في إتزان مع سياستها الخارجية والداخلية، وأهل مصر لأن تكون ضمن هذا التكتل الهام جدًا وهو ما يؤكد أيضًا دور مصر الاستراتيجي والحيوي، حيث يعتبر نقطة في غاية الأهمية في معادلة الاقتصاد العالمي .

أوضح أن انضمام مصر إلى البريكس اليوم، يحول هذا التكتل إلى 50% مباشرة من الاقتصاد العالمي و50% من سكان العالم وأسواق العالم في تكتل لمواجهة الدول السبع الصناعية.