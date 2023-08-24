بيراميدز يواجه الجيش الرواندى فى دور الـ32 من دورى الأبطال

تأهل فريق الجيش الرواندي إلى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليواجه نظيره بيراميدز في الدور التالي من المسابقة القارية.

ونجح بطل راوندي في تخطي عقبة جادياكا الصومالي، بعد الفوز إيابا بهدفين دون مقابل، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل ١-١، علما بأن المباراتين أقيمتا في كيكاتي العاصمة الرواندية.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب بين الجيش الرواندي وبيراميدز في كيجالي أحد يومي ١٥ أو ١٦ سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة أحد يومي ٢٢ أو ٢٣ من نفس الشهر.

ويعد ظهور بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا في نسخة 2023 /2024، هي الأولى له تاريخيا، بعد 4 مشاركات سابقة بالكونفيدرالية الإفريقية، حيث كانت أبرز إنجازاته الوصول للمباراة النهائية في نسخة 2020، والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف دون رد.

ويشارك الفريق السماوي في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، بعدما جاء في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 73 نقطة، جمعها من 22 فوزا و7 تعادلات و5 هزائم.

في سياق مختلف، نجح بيراميدز في تدعيم صفوفه بأفضل الصفقات واللاعبين المميزين، استعدادًا لهذا التحدي القاري، حيث نجح في ضم ثلاثي فيوتشر مهند لاشين ومحمود مرعي ومحمد رضا بوبو، وثنائي الزمالك يوسف أسامه نبيه وسيف فاروق جعفر، فضلا عن هداف الكونفيدرالية الدولي الكونغولي فيستون مابيلي، مهاجم فريق يانج أفريكايز التنزاني السابق.

كما نجح النادي السماوي في تفعيل بند شراء مصطفى فتحي بشكل نهائي والذي كان معارا من التعاون السعودي، مع التجديد للثنائي الدولي شريف إكرامي حارس المرمى وأحمد فتحي الجناح.

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