الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء: لا بد من تكثيف الجهود للتعامل مع أزمة الغذاء

قمة تجمع بريكس
قمة تجمع بريكس

ألقى د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمه أمام قمة تجمع بريكس نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقدّم مدبولي “رؤية مصر” في تجمع البريكس، خلال الكلمة التي نقلتها فضائية “إكسترا نيوز”، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع أحد أهم المخاطر التي تواجها الدول النامية اليوم، وهى أزمة الغذاء وتبعاتها وذلك من خلال تنسيق وتكثيف الجهود في إطار العمل متعدد الأطراف الدولي والأقليمي بما يلبي حاجة الدول النامية.

وشدد على ضرورة تطوير الزراعة وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، ونظم الري الحديثة والمستدامة، إضافة إلى استعداد مصر للتعاون مع المجتمع الدولي لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتصدير الحبوب بما يسهم في مواجه أزمة الغذاء العالمية.

الرئيس السيسي بريكس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى

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