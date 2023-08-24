أرتا سولار يضرب موعدًا مع الزمالك في الكونفيدرالية

تمكن فريق أرتا سولار بطل جيبوتي، من الفوز على هورسيد الصومالي بنتيجة 3-0، إيابا، ضمن منافسات دور التمهيدي الأول من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وسجل ثلاثية بطل جيبوتي، في مواجهة اليوم، جابريل “هدفين” في الدقيقتين 1 و20، وأضاف زميله بليها الهدف الثالث في الدقيقة 23.

وهي نفس نتيجة مواجهة الذهاب، التي حقق الفريق الجيبوتي على بطل الصومال، ليضع قدمه رسميا في الدور التالي من المسابقة القارية بمجموع المواجهتين 6/0.

وسجل أهداف لقاء الذهاب لصالح بطل جيبوتي ياكوبا وآلان تراوري.

وبهذه النتيجة ينتظر فريق أرتا سولار بطل جيبوتي مواجهة قوية للغاية أمام الزمالك، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة القارية.

ومن المقرر أن يستضيف الفريق الجيبوتي نظيره الزمالك ذهابا على ملعبه أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر المقبل، بينما تقام مواجهة الإياب هنا بالقاهرة أو برج العرب بالإسكندرية، أحد أيام 29 أو 30 من الشهر ذاته أو الأول من أكتوبر المقبل.

بطل جيبوتي لم يتخط من قبل مرحلة الدور الأول من مسابقتي الكونفيدرالية أو دوري أبطال إفريقيا.

المركز الثالث يمنح الزمالك التواجد في الكونفيدرالية الإفريقية

ويشارك الفارس الأبيض في مسابقة الكونفيدرالية الإفريقية نسخة 2023/2024، بعدما جاء في المركز الثالث من مسابقة الدوري الممتاز الموسم المنقضي 2022/2023، خلف غريمه التقليدي الأهلي حامل اللقب وبيراميدز الوصيف.

ضربات الجزاء تمنح الزمالك اللقب الأول بالكونفيدرالية تاريخيا

وسبق لنادي الزمالك، من قبل التتويج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، لأول مرة في تاريخ الفارس الأبيض، موسم 2019، على حساب نهضة بركان المغربي عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/3، بعد انتهاء مواجهتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.