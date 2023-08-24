الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان يتفقدا منفذ أرقين لمتابعة الخدمات المقدمة للسودانيين

منفذ أرقين لمتابعة
منفذ أرقين لمتابعة الخدمات المقدمة للسودانيين

أجرى اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية واللواء أشرف عطية محافظ أسوان زيارة ميدانية لمنفذ أرقين البرى على الحدود المصرية السودانية. 

وجاء ذلك إطار حرص الدولة المصرية على مواصلة تقديم كافة الخدمات اللوجستية للقادمين من دولة السودان الشقيقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى

تفاصيل جولة مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان لمعبر أرقين 

وخلال جولتهم بالمنفذ استمع مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان لشرح تفصيلي من مسئولي الجهات المختصة بالصحة والإسعاف والوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية والموانئ البرية والجافة عن ما يتم بذله من جهود، وما يتم تقديمه من خدمات مختلفة للوافدين من دولة السودان سواء من المصريين أو الجنسيات المختلفة، فضلاً عن تقديم التسهيلات للشاحنات المتجهة للسودان عبر المنفذ حيث جاري تجهيز مساحة 15 فدان أمام المنفذ، علاوة على ما تم تجهيزه من مساحات أخرى أمام مدخل منطقة كركر كساحات انتظار، مع توفير المياه المثلجة والوجبات لسائقي هذه الشاحنات لتخفيف أي معاناة عن كاهل هم. 

ورافقهم الجولة اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والعميد ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، وأيضاً اللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانئ الجافة البرية. 

تسخير الإمكانيات اللوجستية لتقديم الخدمات المتنوعة للأشقاء السودانيين 

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أنه توجد ملحمة كبيرة تقوم بها أجهزة الدولة من وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والاتصالات والنقل وهيئة السكك الحديدية من خلال تسخير كافة الإمكانيات اللوجستية لتقديم الخدمات المتنوعة للوافدين، بالتعاون والدعم والمساندة من مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والمحلية ومنها مؤسسة إنقاذ الطفولة، واليونيسيف والهلال الأحمر لتوفير كافة عناصر دواعي إنقاذ الحياة. 

تقديم الوجبات الساخنة وزجاجات المياه المعدنية 

لفت اللواء أشرف عطية إلى أن الخدمات يتم تقديمها بالمعابر الثلاثة في أرقين وقسطل والموقف البري الدولي بكركر، ومنها الخدمات الغذائية من خلال توفير الوجبات الساخنة والجافة، وأيضاً الآلاف من زجاجات المياه المعدنية، وسيارات إسعاف للطوارئ وعيادات متنقلة للفحص الطبي، وعيادة أمراض غير سارية، وعيادة المشورة للحوامل والأمهات، وكذا تقديم الدعم النفسى والألعاب الترفيهية للأطفال، مع زيادة عمال النظافة، وتوفير شنط العناية الشخصية، ودورات المياه المجهزة والمدعمة بخزانات المياه، وسيارة تقوية للشبكات من خلال شركة المصرية للاتصالات، وخدمات بنكية. 

الأشقاء السودانيين يشكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي 

فيما قدم العديد من الأشقاء السودانيين بمنفذ آرقين شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة أجهزة الدولة المصرية لما لمسوه من رعاية واهتمام كبير منذ بداية الأحداث التي شهدتها بلادهم.

منفذ أرقين لمتابعة الخدمات المقدمة للسودانيين
منفذ أرقين لمتابعة الخدمات المقدمة للسودانيين
منفذ أرقين لمتابعة الخدمات المقدمة للسودانيين
منفذ أرقين لمتابعة الخدمات المقدمة للسودانيين
منفذ أرقين لمتابعة الخدمات المقدمة للسودانيين
منفذ أرقين لمتابعة الخدمات المقدمة للسودانيين
منفذ أرقين لمتابعة الخدمات المقدمة للسودانيين
منفذ أرقين لمتابعة الخدمات المقدمة للسودانيين
منفذ أرقين لمتابعة الخدمات المقدمة للسودانيين
منفذ أرقين لمتابعة الخدمات المقدمة للسودانيين
منفذ أرقين محافظ أسوان السودان الحدود المصرية السودانية اللواء احمد ابراهيم

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