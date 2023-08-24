أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

شغلت قوات فاجنر العسكرية اهتمام كل الأوساط العالمية منذ تأسيسها عام 2014، وجاء هذا الاهتمام بسبب الأدوار الحاسمة التي لعبتها فاجنر في عدد من الدول التي استعانت بها سواء في سوريا أو ليبيا وعدد من البلدان الإفريقية، كما جاءت الشهرة الأكبر لقوات فاجنر من خلال الصراع الروسي الأوكراني وبالتحديد في معركة باخموت التي أنجزتها فاجنر بكفاءة رفيعة المستوى.

الإنجاز الكبير في باخموت فتح الباب لقائد فاجنر كي يتجاوز الخط الأحمر ويقفز في الفراغ بتنظيمه تمردا استطاع من خلاله تهديد العاصمة الروسية موسكو، وهو حدث كبير كان لابد أن يكون له ما بعده، حتى إن بعض الأجهزة الغربية وصفت قائد فاجنر بعد التمرد بأنه رجل ميت يمشي على الأرض.

انتهى التمرد وانتقلت قوات فاجنر إلى بيلاروسيا واعتقد الكثيرون أن صفحة المخاطر قد طويت، ولكن بعد أسابيع تنفجر الطائرة وعلى متنها يفجيني بريجوجين قائد فاجنر ورجلها القوي.

هنا انقلبت الدنيا ما بين شكوك حول دور الكرملين في التخلص من يفجيني وما بين معارض لتلك الفكرة تحت مبرر أن أدوار فاجنر العسكرية وخدمتها لموسكو ما زالت قائمة.

تم فتح التحقيق الفني اللازم لكشف أسباب سقوط الطائرة وفي ظني أن نتائج ذلك التحقيق لن تعلن بالشفافية المطلوبة، وذلك لأن موسكو ما زالت في قلب المعركة ضد الناتو الذي استخدم أوكرانيا ميدانًا لمعركته.

عجيب أمر قوات فاجنر حتى في اختيار اسمها، نقرأ على موقع "روسيا اليوم" أن المجموعة العسكرية الروسية الخاصة باسم "فاجنر" قد سميت بهذا الاسم نسبة إلى لقب مؤسسها ديمتري أوتكين الذي كان يحمل اسما سريا هو "فاجنر"، وقد اختاره لنفسه بسبب إعجابه الشديد بالموسيقار الألماني ريتشارد فاجنر.

ومن هذا الوحي انطلقت أسماء موازية للمجموعة منها "الموسيقيين" و"الأوركسترا".

ومن المعروف أن الأوركسترا يقودها مايسترو، وتعمل بتناغم بين العازفين على الأدوات والآلات الموسيقية المختلفة، ويقال إن قوات فاجنر تعمل بنظام وبتناغم كبير، وكأنها فرقة أوركسترا موسيقية.

ويقال إنه خلال معارك قوات فاجنر في باخموت، كثيرًا ما شوهد عناصرها وهم يعزفون، بعد كل انتصار أو سيطرة على موقع، على آلات موسيقية، وبخاصة آلة الكمان.

بعد تردد قصير حسمت هيئة الطيران المدني الروسية الموقف وأعلنت عن قائمة من عشرة أسماء ذهبوا ضحايا في حادثة الطائرة وكلها أسماء من الوزن الثقيل، فهل يعني ذلك انتهاء شركة فاجنر وخسارة أدوارها المتعددة في خدمة روسيا وامتداد نفوذها في هذه المرحلة المرتبكة ضد الناتو أو حتى التواجد المؤثر على الأراضي الإفريقية؟

الأوركسترا ضاعت منها النوتة العسكرية ونشاز اللحن له أثر مؤلم على الأذن الروسية.

احتياج موسكو إلى نموذج فاجنر معروف؛ لذلك من الممكن أن نشهد تكرار النموذج تحت مسمى آخر، وفق معايير تكون أكثر انضباطًا مع الأهداف الروسية، ما زال الملعب الروسي الأوكراني مفتوحًا وما زال الصراع في إفريقيا قائمًا وما لا يمكن تنفيذه من خلال الجيش الروسي الرسمي لابد من إنجازه بمجموعة موسيقيين جدد.

سواء تورط النظام الروسي في إسقاط طائرة قائد فاجنر أو لم يتورط فإن الحرب مستمرة واليد الطولى دائمًا هي يد الأنظمة القوية كما في نظام روسيا بوتين، لذلك يكون الغالب مستمرًا في ملاعب الأضواء والحروب.