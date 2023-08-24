رفع وإزالة المخلفات الناتجة لأعمال تطهير الترع والمصارف

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على تكثيف حملات أعمال التطهير ونزع الحشائش وإزالة جميع المخلفات والإشغالات الناتجة من أعمال تطهير الترع والفروع العامة لري أسيوط بالتنسيق مع مديريتي الري والزراعة ، لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على المياه (الترع والمصارف والنيل) بمراكز وقرى ونجوع المحافظة بكافة الطرق الممكنة وفقاً للإمكانات المتاحة.

وأشار اللواء عصام سعد ، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة ربوع المحافظة والعمل على ضمان وصول المياه لنهاية الترع بكميات مناسبة والحفاظ على الأرض الزراعية.

وأضاف محافظ أسيوط ، إنه تم استكمال أعمال رفع وإزالة المخلفات الناتجة لأعمال الترع والمصارف وتوسيع الطرق للمزارعين حفاظاً علي نظافة البيئة وعدم انتشار الأمراض وتزامناً مع موسم جمع ثمرة الرمان بعدد من المناطق والقرى التابعة لمركز البداري خلال حملة برئاسة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونائبه.

اللواء عصام سعد: إزالة 700 طن مخلفات ناتج عملية التطهير

وأوضح محافظ أسيوط ، إلى رفع وإزالة 700طن مخلفات من عمليات التطهير باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية بالقرى والمراكز كالحفار ولوادر وسيارات بالوحدات المحلية والقروية في تلك الأعمال حسب الخطة المعدة مسبقاً.

وأشار محافظ أسيوط ، إلى ضرورة رفع الوعي والتثقيف لدى المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية حفاظاً على المياه التي يستفيد منها الجميع بالتنسيق بين الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية والجمعيات الأهلية.

وأكد في وقت سابق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تحقيقاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله لمتابعة سير العمل ونهو مراحل التنفيذ وفقاً للخطة الموضوعة والجدول الزمني المقرر ، مشيراً إلى استكمال أعمال تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة ديروط لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين واطفاء المظهر الجمالي على المنطقة وذلك وفقاً لخطة المحافظة للتطوير ضمن أعمال رفع الكفاءة وتحسين الشوارع والميادين.

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات