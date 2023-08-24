غادة عجمي: الرئيس السيسي أعاد لمصر ريادتها ومكانتها الدولية

قال النائبة غادة عجمي عن المصريين بالخارج، وعضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في إعادة مصر لمكانتها بين دول العالم وفي المحافل الدولية بفضل قيادته الحكيمة وما يتمتع به خبرات وحكمة.

إنجازات ومكاسب عديدة

وأضافت النائبة غادة عجمي، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الرئيس السيسي ساهم في تحقيق إنجازات ومكاسب عديدة لمصر والمصريين في الخارج والداخل.

مبادرات رئاسية عديدة

وأضافت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن الدولة أقامت المبادرات الرئاسية في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والرياضة منها على سبيل المثال مبادرة 100 مليون صحة و حياة كريمة.

استكمال مسيرة البناء

وـيدت النائبة غادة عجمي، ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين والحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه وفقا لبرنامج الإصلاح الشامل الذي بتبناه الرئيس السيسي ومن اجل كافة المصريين بالداخل والخارج نعلن تأييدنا لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يشار إلى أن حزب مستقبل وطن، أعلن في بيان رسمي له تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء نص البيان: انطلاقًا من الحفاظ على الانجازات التي تحققت في مصر على مدار ١٠ سنوات سابقة فى جمیع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادھا الرئیس عبد الفتاح السیسي منذ تولیه المسئولیة في ظروف صعبة وتحدیات عظیمة لم تتعرض لھا الدولة المصریة في تاریخھا المعاصر، فنجحت مصر تحت قیادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرھاب وتحقیق الأمن والاستقرار، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا وعلى رأسھا إعادة مصر إلى مكانتھا الطبیعیة أمام العالم.

واستكمالاً لمسیرة التنمیة والبناء التي یقودھا الرئیس السيسي، وما قطعته مصر في طریقھا نحو الجمھوریة الجدیدة وتوفیر حیاة كریمة للمصریین مع الحفاظ على المقدرات الوطنیة، ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستنداً إلي برنامج إصلاحي شامل لتثبیت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتھا الوطنیة وإحداث نھضة تنمویة كبري من خلال أطلاق استراتیجیة التنمیة المستدامة (مصر ٢٠٣٠) والتي شملت عدة محاور أساسیة علي رأسھا التعلیم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعیة وكفاءة المؤسسات الحكومیة والتنمیة الاقتصادیة والتنمیة العمرانیة والسیاسة الداخلیة والخارجیة والأمن القومي.