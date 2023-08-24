الأنبا توما حبيب يكرم الناجحين بكنيسة مارجرجس بجهينة

ترأس صاحب النيافة الأنبا توما حبيب مطران الكاثوليك بسوهاج، الاحتفال الذي نظمته كنيسة مارجرجس بجهينة لحفل تكريم الطلاب الناجحين من أبناء الكنيسة.

بدأ الإحتفال بوصول صاحب النيافة حيث كان فى استقباله الأب ارميا عياد راعي الكنيسة والأب جيروم نصير والشماس الإكليريكي ناجي شوقي، ثم دخول الخريجين، والقداس الإلهي الذى ترأسه صاحب النيافة وشاركه الصلاة راعي الكنيسة.

وفى تأمله وجه الأب المطران الكلمة للخريجين بالعمل بالعقل والقلب واليد، وبعد القداس تم تكريم الناجحين وتسليم كل المنتقلين من مرحلة إلى الأخرى، مع تعهد من كل خدام كل مرحلة بالعمل على تكوين المنتقلين إليهم وإدماجهم فى الاجتماع الخاص بهم، وفى النهاية قدم التهنئة للناجحين ونصحهم باستمرار الكفاح والتثقيف المستمر.

الأنبا توما حبيب يتفقد مدارس الأحد بسوهاج

وكان قد تفقد صاحب النيافة الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج يرافقه القمص بشرى لبيب وراهبات الصليب مدارس الأحد بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بسوهاج، وشهد نيافته توزيع "تيشرتات" البانوراما على أبناء الرعية.

وقد وجه الأب المطران كلمة تشجيع لكل الخدام والمخدومين بهدف مواصلة الخدمة فى الكنيسة.

كما استقبل الأنبا توما حبيب مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك الأب بولس نصيف المُنسق العامّ لخدمة يسوع السجين بصحبة الأب عِمّانُوئيل محروص مسؤول الخدمة بسوهاج.

كما التقى الأب بولس نصيف بخدّام يسوع السجين بسوهاج في لقاء روحي ومتابعة أحوال الخدمة.