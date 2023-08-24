الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب رئيس حزب المؤتمر: انضمام مصر الدائم لـ"بريكس" يؤكد متانة الاقتصاد المصرى

السعيد غنيم، النائب
السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر،

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن انضمام مصر لمجموعة "بريكس" بمثابة دليل على قوة الدولة المصرية، وثبات مقومات الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذه الخطوة تساهم بشكل مباشر في الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج.

txt

أستاذ علوم سياسية: انضمام مصر لـ"بريكس" يدعم مصالحها الاقتصادية والتجارية

سوق مشتركة 

وتابع غنيم: هذه الخطوة سيكون لها دور كبير أيضًا في خلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية في ظل التوازنات المرتقبة التي تصنع على المستويين الدولي والإقليمي، بجانب تجمع الكوميسا، ما يدعم استمرار الرؤية الاستراتيجية بشأن تنويع جديد للعلاقات الدولية التجارية، خاصة أن هذا التكتل أعطى للدول الأعضاء نوعًا من التوازن والتبادل التجاري السريع لإنعاش اقتصاداتها، فضلًا عن تكوين احتياطيات لمعالجة مشكلة السيولة، وكيفية مواجهة الأزمات العالمية من خلال اقتصاديات الدول الأعضاء.

txt

بمشاركة مصر.. ما هي قمة البريكس التي تجمع دول العالم أمام الدولار؟

واستكمل السعيد غنيم: العضوية الدائمة تؤكد قوة دور الدولة المصرية المحوري والإقليمي، وثبات مقومات الاقتصاد المصري، واعتراف بأن مصر دولة اتزان في المنطقة، إضافة إلى أن مصر تبحث عن حلول جذرية ومستمرة من أجل الخروج من أزمة ضغوط التعامل من خلال عملة أجنبية واحدة، وتنتهج الدولة المصرية سياسة اقتصادية توسعية للوصول إلى هدف 100 مليار صادرات سنويًا، وهذه الخطوة سيكون لها مردود كبير بشأن زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير ملايين فرص العمل.

txt

الرئيس السيسى يُثمن دعوة مصر للانضمام لتجمع "بريكس"

ترحيب روسي بانضمام مصر للبريكس

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد رحّب، اليوم الخميس، في كلمته في أعمال قمة بريكس في جنوب إفريقيا بانضمام الأعضاء الجدد لمجموعة البريكس بعد دعوة رسمية لمصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين للانضمام في مجموعة البريكس.

وقال الرئيس الروسي إن مجموعة البريكس تسعى للعمل بشكل فعّال مع الأعضاء الجُدد في المجموعة بدءًا من العام المقبل.

الدكتور السعيد غنيم حزب المؤتمر انضمام مصر لمجموعة البريكس الاقتصاد المصرى فرص عمل سوق مشتركة

الأكثر قراءة

ضبط قائد سيارة صدم طفلًا فى بدر

لخلافات بينهما.. التحقيق مع مديرة تسويق طعنت زوجها بسكين فى بدر

ضربة كبرى للملك تشارلز.. هارى رفض عرض والده لإصلاح الخلافات العائلية

متحدث الخارجية: دعوة مصر للانضمام لمجموعة بريكس يؤكد دورها المتنامى فى الاقتصاد العالمى

سر تصدر عاصفة مكة المكرمة ترند جوجل وإكس

المشدد 5 سنوات لمتهم بتعاطي مخدر الحشيش داخل شقة في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)