مجلس الأمن القومى الروسى ينتقد إيلون ماسك بسبب ميزة "ملاحظات المجتمع"

انتقدت موسكو مالك موقع "إكس" إيلون ماسك، بسبب إضافة ميزة "ملاحظات المجتمع"، التي تهدف إلى محاربة المعلومات المضللة.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف في منشور على الموقع المذكور، الأربعاء، إن ماسك وفريقه "يبدو أنهم يسيرون باتجاه واحد مع الزمرة الليبرالية الغاضبة".

واعتبر مدفيديف أن تشغيل ميزة "ملاحظات المجتمع" أو "السياقات" يشوه جوهر المنصة كمكان للتبادل الحر بالآراء.

وأشار إلى أنه في أي منشور مثير للاهتمام الكبير لأي مستخدم من ذوي الأعداد الكبيرة من المتابعين، قد تظهر الآن تعليقات لخصومه، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وأعرب مدفيديف عن رأيه بأن مثل هذه "الملاحظات المخزية" تفقد إصلاحات ماسك من قيمتها وتدل على "ضعفه".

وكان الملياردير الأمريكي أعلن في ديسمبر الماضي، في سبيل خطته لجعل موقع "إكس" المعروف بـ تويتر سابقًا، منصة رائعة، أن "ميزة ملاحظات المجتمع" سوف تكون مرئية ومتاحة لجميع المستخدمين من حول العالم.

وميزة "ملاحظات المجتمع" كانت تعرف سابقا على المنصة بإسم Birdwatch. وظهرت أول مرة عام 2021 في عهد المؤسس والرئيس التنفيذي السابق جاك دورسي.

وتهدف الميزة مكافحة المعلومات المضللة والمغلوطة على المنصةـ وكانت متاحة سابقا لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية فقط.

إلغاء ميزة الحظر

وتشهد منصة "إكس" تغييرات جذرية بعدما آلت ملكية الشركة لمالكها الجديد إيلون ماسك.

وكان أحدث تغيير إلغاء خاصية حظر الأشخاص عبر منصة "إكس"، الجمعة الماضية، لأنها خاصية لا معنى لها، وفق ماسك، الذي أثار غضب المستخدمين بشدة جراء إلغاء هذه الخاصية.

وقال ماسك، الذي تقدر ثروته بنحو 225.5 مليار دولار، إن ميزة الحظر "غير منطقية"، مضيفا: إن المستخدمين سيضطرون إلى الاكتفاء بمجرد "تجاهل" الحسابات.

إكس قد يفشل

لاحقا، اعترف ماسك بأن استحواذه على منصة إكس "قد يفشل"، وهو اعتراف جاء في الوقت الذي واجه فيه غضبا جديدا بسبب قرار إزالة ميزة "الحظر" على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب ماسك عبر المنصة: "إن X (تويتر سابق) "قد تفشل"، مضيفا: "الحقيقة المحزنة هي أنه لا توجد شبكات اجتماعية رائعة في الوقت الحالي.. قد نفشل كما توقع الكثيرون، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتكون هناك شبكة اجتماعية واحدة على الأقل مميزة".