ناهد إمام تروى لـ "الشاهد" تفاصيل صادمة عن زوجها الإخوانى: اشترط زواجنا عرفى

قالت الكاتبة الصحفية ناهد إمام، إنها تعرضت لصدمة كبيرة بعدما طالبها أولادها من الرجوع إلى والدهم الإخواني بعد طلاقها من زوجها الثاني عضو جماعة التبليغ والدعوة، لافتة إلى أنها أصيبت بالإكتئاب الحاد على إثر هذه الصدمة.



وأضافت ناهد إمام خلال لقاءها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news، عندما طلب مني بناتي الرجوع لوالدهم الاخواني وافقت وارتضيت أن أكون زوجة ثانية، لأن بناتي كبرن وأصبحن على وش زواج، وقال والدهم وقتها بأنه سيأتي بشقة وشبكة، لكنه اشترط أن تجلس البنات معه ومع زوجته وإخواتهم من زوجته الأولى، وبأن عقد زواجي منه سيكون عقد عرفي في السر حتى لا تعلم زوجته بهذا الزواج، كما اشترط أن تكون وثيقتي الزواج العرفي بحوزته، بالإضافة إنه كان يريد أن يمضيني على إقرار بأنني كنت على خطأ عندما تطلقت منه في المرة الأولى.



وأوضحت أن هناك اساءة أخرى ارتكبها زوجي الإخواني مع بناتي، وهي وقت انفصالي عن زوجي من جماعة التبليغ والدعوة، وعندما قررت بناتي ترك والدهم حتى يعيشوا معي ، مضاهم على ورقة بأنهم كانوا يعيشون معه في حياة هنيئة، وبأن تفوق إحدى البنات كان بسبب أنها تعيش مع والدها، لكن كان سبب تفوق بنتي الحقيقي هي رغبتها في الحصول على مجموع كبير حتى تدخل مدرسة داخلية وتبتعد عن هذا الجو السيء وتتخلص من احساسها بعدم الأمان مع والدها.



تفاصيل البرنامج

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور .