أطفال المحافظات الحدودية فى زيارة لمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ (صور)

استقبل مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، 200 طفل من المحافظات الحدودية ضمن برنامج الزيارات الميدانية لمشروع "أهل مصر" الذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

محافظ جنوب سيناء في زيارة لمسجد الصحابة ضمن "أهل مصر"

محافظ جنوب سيناء في زيارة لمسجد الصحابة ضمن "أهل مصر"

محافظ جنوب سيناء في زيارة لمسجد الصحابة ضمن "أهل مصر"

محافظ جنوب سيناء في زيارة لمسجد الصحابة ضمن "أهل مصر"

محافظ جنوب سيناء في زيارة لمسجد الصحابة ضمن "أهل مصر"

وشهد الزيارة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الذي رحب بالأطفال ومشرفيهم، موجهًا أسئلة للعديد منهم حول سيناء ومدينة شرم الشيخ وفعاليات المشروع، موضحًا أهمية دعم أبناء المحافظات الحدودية واكتشاف موهوبيهم ورعايتهم.

كما حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال الذين تعرفوا خلال جولتهم بالمسجد الذي يعد أحد أشهر معالم شرم الشيخ على مكوناته وعناصره المعمارية وأهم الأنشطة المقدمة داخل صرح المسجد ومركزه الثقافي، وذلك بحضور الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والمخرج أحمد السيد المشرف العام على المشروع، ولاميس الشرنوبي المشرف التنفيذي لفعاليات أسبوع الأطفال بالمشروع، وأحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء.

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ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة، والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويقام بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

وتحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه، ويضم المشروع 16 ورشة ثقافية وفنية متنوعة، كما يتضمن عددًا من الزيارات التثقيفية لأشهر معالم شرم الشيخ.