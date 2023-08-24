ناهد إمام: ميرال الطحاوى كانت مقربة من زينب الغزالى وتكتب لها المقالات

كشفت ناهد إمام، الكاتبة والصحفية، عن تجربة الكاتبة الصحفية ميرال الطحاوي مع الإخوان.

وقالت خلال لقائها الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء،:" ميرال الطحاوي كانت مقربة جداً من زينب الغزالي وكانت تكتب لها المقالات".

وأضافت:"كانت مرحلة قبل الزواج، مقربة من زينب الغزالي، وهي من كانت تكتب المقالات لزينب الغزالي، فكانت زينب تقول لها النقاط العريضة، وهي تصيغ بطريقتها الصحفية لأنها مبدعة في الكتابة، وبعدها خلعت الحجاب وإنضمت للعلمانيين، وأصبحت في نظر الجماعة "خبس الدعوة، طلب من عناصر التنظيم من الأخوات مقاطعة ميرال الطحاوي بعد خلعها للحجاب وخروجها من الجماعة.

وعن الصورة التي خرجت بها من جماعة التبليغ والدعوة بعد خروجها من جماعة الإخوان، قالت : تزوجت من شخص لم أكن أعلم أنه أحد أعضاء جماعة التبليغ والدعوة، ولم أكن أعلم أن هناك جماعة للتبليغ والدعوة، كنت أعلم الإخوان والسلفيين فقط، فبدأ زوجي الجديد يطلب مني أن ارتدي النقاب، واستجبت ولبست النقاب، وبدأت أن أدخل معهم في كواليس الجماعة، وجلسات وحلقات الجماعة، وعلمت وقتها أنها جماعة للتبليغ والدعوة، فكانت جماعات الإسلام السياسي المختلفة يستقون أفكارهم من جنوب شرق أسيا".

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.