الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"توريدات دوت كوم" تحسم جائزة اليوم من "الفرصة"

الفرصة
الفرصة

حسمت شركة "توريدات" جائزة سادس الحلقات التسابقية من برنامج الفرصة مع لميس الحديدي، بعد منافسة قوية مع شركة "أيون إينوفيشن"، بعد جولة مداولات مطولة بين أعضاء لجنة التحكيم كادت أن تحجب الجائزة الأسبوعية المقدرة بـ250 ألف جنيه.

وواجه مؤسسا الشركتين أسئلة معقدة ومفصلة من قبل أعضاء لجنة التحكيم حول مستهدفات الشركات ومدى الاستمرارية والنجاح وقدرتها على المنافسة عبر تقديم  حلول غير تقليدية تضمن لها البقاء والتميز.

وبعد نقاش بين أعضاء لجنة التحكيم ظلت عضو لجنة التحكيم  دينا الشنوفي التي انضمت في حلقة اليوم لأعضاء لجنة التحكيم مُصرة على اختيارها لشركة "أيون إينوفيشن".

“توريدات دوت كوم” تفوز بجائزة حلقة اليوم من برنامج “الفرصة”

وحصلت شركة "توريدات دوت كوم" على أربعة أصوات مقابل صوت واحد مما هدد بحجب الجائزة، قبل أن تحسم  صوتها لصالح "توريدات" وهي منصة إلكترونية متخصصة في بيع توريدات البناء للمقاولين مع تثبيت أسعارها لفترات طويلة.

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".

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