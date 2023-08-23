الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مؤسس "أيون إينوفيشن": نحّول المنازل إلى ذكية وهدفنا نكون في كل بيت مصري

الفرصة
الفرصة

عرض المتسابق هشام محمد مؤسس شركة "أيون إينوفيشن"، فكرة مشروعه الاستثماري أمام لجنة تحكيم برنامج "الفرصة".

وقال محمد خلال تحدي الدقيقة الواحدة أمام لجنة تحكيم برنامج "الفرصة" إن "أيون إينوفيشن" شركة متخصصة في تحويل البيوت إلى بيوت ذكية يمكن لأصحابها التحكم فيها عن بُعد، مشيرًا إلى أن التطبيق يتيح التحكم في أجهزة الكهرباء في المنزل من أي مكان في العالم.

وأضاف: "شركتنا تقدم مفاتيح بسيطة جدًا، ونشيل المفتاح الموجود في المنزل ونركب مفتاح إيون إينوفيشنز وراوتر والأمر لا يحتاج أكثر من كهربائي عادي، وعن طريق الموبايل أبليكيشن نقدر نستعمله داخل وخارج المنزل بكل سهولة".

مؤسس شركة "إيون": نوفر العملة الصعبة لأن منتجاتنا صناعة مصرية 100%

وتابع: "منتجاتنا تتحكم في الإضاءات وأي جهاز يعمل بريموت مثل التكييف والتليفزيون، نوفر العملة الصعبة لأن منتجات إيون صناعة مصرية 100% هدفنا نكون في كل بيت في مصر".

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".

الفرصة برنامج الفرصة الفرصة مع لميس الحديدي شركة إيون إينوفيشنز لجنة تحكيم برنامج الفرصة

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