تفاصيل الأعمال الأجنبية الجديدة في دور العرض المصرية

استقبلت دور العرض المصرية عددًا من الأفلام الأجنبية الجديدة، لتنضم إلى قائمة طويلة من الأعمال الأجنبية التي طرحت خلال الفترة الماضية، والتي حققت إيرادات كبيرة بعد مدة قليلة من عرضها

وخلال التقرير التالي نرصد تفاصيل الأفلام الأجنبية في دور العرض المصرية.

شهدت دور العرض السينمائي، عرض الجزء الثاني من الفيلم الأجنبي "The Meg" وهو من بطولة جوثان ستاثام، والذي تعلّق الجمهور به كثيرًا منذ عرض الجزء الأول منه.

وتمكن الفيلم من تحقيق إيرادات كبيرة اقتربت من الـ 13 مليون جنيهًا في أول أسبوع من عرضه.

Oppenheimer

وضمن الموسم الصيفي، عرض أيضًا فيلم Oppenheimer، وهو من بطولة كيليان مورفي، وقرب الفيلم من تحقيق أكثر من 41 مليون جنيهاً و677 ألفاً خلال 3 أسابيع فقط من عرضه.

The Insidious

ويعرض الجزء الجديد من فيلم الرعب الشهير “The Insidious” ضمن أفلام الصيف الأجنبية المعروضة دخل دور السينما المصرية، وحصد إيرادات اقتربت من 9 ملايين جنيهاً في 5 أسابيع مدة عرضه.

Talk to me

وحصد فيلم “Talk to me” مبلغ مليون و400 ألف فقط منذ بداية عرضه خلال أسبوعين.

Mission Impossible

فيلم Mission Impossible هو من ضمن سلسلة أفلام الأكشن، قصتها مبينة على مسلسل مهمة مستحيلة والذي كان يعرض من سنة 1996 إلى الآن.

فيلم Mission Impossible هو من بطولة توم كروز الذي حقق إيرادات اقتربت من 541 مليون دولار منذ طرحه يوم 12 يوليو الماضى، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و43 دقيقة.

الأفلام الأجنبية المنتظر عرضها في السينما المصرية

سيكون هناك الكثير من الأفلام الأجنبية الجديدة في دور العرض السينمائي المصرية قريبًا، ومن أبرز هذه الأفلام الجزء الثاني من فيلم الرعب المنتظر “The nun” بطولة تايسا فارميجا، والجزء الثالث من فيلم “ The equalizer ” بطولة دينزل واشنطن.