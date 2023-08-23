السيدة إلهام شاهين

يبحث التجار المفلسون في خزائنهم فلا يجدون شيئًا، أعني هنا من يتاجرون بالدين والفن والكتابة والإعلام للأسف، مسيئين إلى القيم الراقية، فيفتشون في دفاترهم القديمة كما يُقال، ولا يجدون هناك سوى السيدة الرائعة إلهام شاهين، هنالك يعتقدون أنهم عثروا على كنز يعيدون من خلاله أعمالهم الباطلة إلى الحياة؛ فيشرعون في ذم السيدة والطعن في أعمالها بطول شريطها الفني الثري، وفي مواقفها، لا سيما موقفها الرافض لحكم الإسلاميين المتشددين الكَذَبة، موقفها الواضح الصارم الذي لازمته إلى النهاية، والحقيقة أن تاريخها الفني باهر، وأن موقفها المشار إليه من أقوى المواقف التي يجب أن يعتبرها الفنان شرفًا وفخرًا بامتداد مسيرته، ودليل وطنية أصيلة صادقة، لا يحتاج بجانبه إلى دليل آخر!

منذ مدة قريبة، كنت أشاهد مسلسلًا قديمًا، مُعاد البث، شاركت فيه، مسلسل "وقال البحر" (1982)، بطولة عزت العلايلي وفردوس عبدالحميد، ومن إخراج محمد فاضل، وكالعادة كانت عميقة التأثير على الرغم من صغر الدور وهامشيته، ذكرتني بأدوار صغيرة لها في البدايات بشرت بموهبتها العظيمة، منها دورها في فيلم أمهات في المنفى (1981) والعار (1982) على سبيل المثال؛ فكم كانت مشرقة وسط زملائها المتمرسين الأبطال، حتى صارت متمرسة بمرور الزمن، وصارت بطلة أيضًا، والآخرون من الموهوبين يتمنون الإشراق بجوارها.

وُلدت إلهام شاهين بالقاهرة في حي مصر الجديدة (3 يناير 1960)، درست في مدرسة نوتردام، ثم حصلت لاحقًا على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل، بدأت رحلتها الفنية من خلال خشبة المسرح (حورية من المريخ، قنبلة الموسم، المتحذلقات، المصيدة، بستان الوهم، النسانيس).. يعد زواجها من المنتج الدكتور عادل حسني هو الأشهر بين زيجاتها (كانت تصغره بخمسة وعشرين عامًا) وأعلنا عن انفصالهما في حفل بفندق سكندري، دَعَوَا إليه أصدقاءهما حينئذ، فظن الجميع أن الدعوة تحمل خبرًا فنيًا مفاجئًا، وإذا الخبر طلاقهما!

للسيدة العزيزة شقيقة وشقيق، هما إيناس وأمير شاهين، ولم تنجب، وكما قالت، بذلك الشأن، "ضحيت بأمومتي مقابل نجاحي المهني".. ولو كنا نعقل لاحتضنا من ضحوا لأجل ديمومة الإبداع وتنوير الناس وإسعادهم، وأكبرناهم، وعوضنا فقدهم محبة وافرة وتقديرًا بالغًا!

لا حصر لأعمالها الفنية وتنوع أدوارها، ولا حد لنبوغها الأدائي، نجمة زاهية في سماء الفن، مشاويرها طويلة وباذخة وصداحة، من اليسير أن يعثر على أدق تفاصيلها مهتم أو معجب، ولا حد لقوة شخصيتها، تتحدى العواصف وتغلبها بيقينها المنتصر، ولا تبالي بمن يشوهون سمعتها أو يسيئون الظن بها؛ فهي في قمتها واعية بما تقول وتفعل، وهم في حضيضهم يتخبطون في الجهالة!

ما زالت تعمل حتى الساعة، تعمل بفرحة وحماسة وجمال، كأنها في أوائلها، هكذا بالسينما والتليفزيون والمسرح، والبرامج المتخصصة العديدة التي تطلبها أيضًا، ولو بَرَق الإنصاف لنعتناها بالعبقرية السرمدية!