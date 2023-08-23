تريند اليوم

"ماذا سيحدث إذا استطعنا فهم آلية عمل عقول الجماهير.. هل من الممكن السيطرة عليهم وفقًا لإرادتنا ودون علمهم بذلك؟”.. مقولة شهيرة لـ"ادوارد بيرنيز" الأب الروحي للبروباجندا والعلاقات العامة .. وفي سياق هذه العبارة يمكن أن نفهم معني الـ" Trend" أو مايطلق عليه بالعربي "تريند"، ومن خلاله يمكن معرفة ميول ورغبات وأين تذهب أمزجة الجماهير.. نعم هو استطلاع رأي ويمكن قياسه علميا، وبالتالي يسهل علي الأنظمة التعامل مع شعوبها.

إن كلمة الـ"تريند" تعني "رائج أو شائع"، وان اختلف مفهومه في وسائل التواصل الإجتماعي عن المفهوم الأصلي لهذا المعني، وفي قاموس المعاني نجد لـ"تريند" أكثر من مدلول ومن معني منها علي سبيل المثال: "توجه أو نزعة أو اتجاه أو الخط العام، أوتعني التنبؤ بالاتجاه" وأكثر استخدام لهذا المعني في الأسعار خاصة في سوق تداول المال "البورصة"، ويمكن قياس التنبؤ وفقا لأسس علمية.

وهذا ماقمت به وقدمته الدكتورة سارة جميل المدرس المساعد بكلية الإعلام جامعة عين شمس في بحثها حول حول"اتجاهات الجمهور المصري نحو صحافة التريند ومدي مصداقيتها لديهم" والتي توصلت للعديد من النتائج أهمها ان كلمة "تريند" مرتبطة بأحداث ما، تلقي رواج بين مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي وتتسم هذه الأحداث بأنها تظهر فجأة وتختفي تدريجيا مالم يطرأ عليها جديد. , وأشارت الباحثة إلي أحدث الإحصائيات أن أغلب المبحوثين بمتابعة التريند علي الصفحات الإخبارية المصرية بموقع "الفيس بوك" بلغ نحو 57.3% واعتمادهم عليها كمصدر للمعلومات بدرجة كبيرة بنسبة 49.8%، وبلغت درجة ثقتهم في أخبار الـ"تريند" بدرجة متوسطة بنسبة 60.3% ، وأكدت النتائج أن من أبرز دوافع المبحوثين في الاعتماد علي أخبار التريند المنشورة بموقع "الفيس بوك" أنها تساعدهم في التعرف علي آراء الأخرين من خلال التعليقات وتمدهم بالمعلومات عن الموضوعات التي يهتم بها مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي...وتري الباحثة أن كثير من الصحف التي تمتلك صفحات إخبارية علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" أن بعضها قد لجأ لاستخدام عناوين وصور مثيرة لجذب الجمهور لها، وفي بعض الأحيان تستخدم عناوين لاتتعلق بالمضمون الموجود في الخبر وذلك لإثارة الجدل بما يوفر لها انتشار أوسع وتحقيق عدد من القراءات والمشاركات تجعلها في قائمة الأكثر قراءة وبذلك تكون قد فرضت نفسها علي الساحة الإعلامية، وحققت الانتشار السريع بغض النظر عن مدي قبول أو رفض الجمهور المصري لهذا النوع من المحتوي.

ووفقا لـ"Datareportal,2023" يبلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر نحو 46.25 مليون مستخدم في يناير 2023، أي مايعادل 41.4% من اجمالي عدد السكان، بينما يقدر عدد مستخدمي "لفيس بوك" نحو 42 مليون مستخدك في مصر في أوائل العام الجاري... نتوقف هنا عند هذه النتائج الخطيرة التي تؤكد أن الباحثين عن الـ"تريند" لايشغلهم المضمون أو المحتوي الإعلامي الذي يقدم للمواطن الذي يبحث عن المعلومة الدقيقة من مصدرها، فأصل الحكاية أن المؤسسات الإعلامية تصحح وتدقق البيانات وتحولها إلي معلومات وأن مايحدث مؤخرا هو عبث بالفكر والمعلومة وخاصة أن معظم ماينشر من "تريند" علي وسائل التواصل الإجتماعي أقرب للشائعات من المعلومة أو الخبر الصحيح، وحين يطلق الترند سرعان ما تنقلب السوشيال ميديا رأسا علي عقب ولاأحد يبحث عن الحقيقة بقدر تفاعله مع الـ"تريند"، ولا أحد يبالي بأن يمرره"علي ضميره الأخلاقي أو منظومة القيم المجتمعية، المهم ان الكل يشارك برأيه ولايكترث بالأخرين أو من يمكن أن يلحق به الضرر من كم الأراء والتحليلات المتناقضة والتي لاتجمعها منصة أخلاقية، وتاهت الحقيقة بين هذا وذاك.

والأمثلة كثيرة.. علي سبيل المثال لا الحصر، تخرج علينا مذيعة في احدي القنوات العربية والموجهة للجمور المصري -عن قصد أو غير قصد- وفقا لثقافتها الإعلامية تنحاز للرجل متحدثة بنصائح لايقبلها منطق عقل، ومذيعة في قناة فضائية أخري ترد عليها ، بنفس المنطق ولكنها تنحاز للمرأة ضد الرجل، ويحدثا المذيعتان حالة من الجدل علي وسائل التواصل الإجتماعي بهدف الوصول إلي الـ"تريند اليوم" ثم تتهافت عليهما المواقع الصحفية الإلكترونية وتنساق وراء أقاويل المذيعتان التي تندرج تحت مفهوم "التخاريف" ليصبحا حديث الجميع، أي منطق عقل يقبل مثل هذا الإعلام؟؟!!

لماذا نصدق الترند ولماذا ننساق خلفه؟ .. سؤال جوهري، أري أن الإجابة مضمونها يكمن في ثقافة المجتمع والفكر التنويري هو المرجعية والضمانة الحقيقية لإختبار تفاعلنا مع الـ"تريند"، فكلما كان لدي الفرد مخزون ثقافي وعلمي وأخلاقي تعامل مع هذا الـ"تريند" بعقلانية وحكمة وكياسة، وكلما اضمحلت ثقافتنا وقعنا في الشرك الأكبر، فلا مرجعية ولاقياس لأي عابر سبيل غير أننا نقع فريسة لما يملي علينا.