الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هادى الباجورى يكشف كواليس الجزء الثانى لفيلم "هيبتا"

هيبتا 2
هيبتا 2

عبر المخرج هادي الباجوري عن سعادته بالتحضير للجزء الثاني لفيلم "هيبتا"، والذي سيكون موجود على الساحة السينمائية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشار الباجوري لـ"الدستور"، إلى أن الفيلم انطلق في تحضيراته الأولية، ليكون موجود في السينما خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه في طريقه للانتهاء من كتابته بشكل كامل، لافتًا إلى أن العمل سيكون ملىء بالمفاجأت الجديدة.

هادي الباجوري يكشف تفاصيل الجزء الثاني لهيبتا

وقال الباجوري، إن الجمهور أحب الجزء الأول من العمل وشعر بكل تفاصيله بسبب صدق كتابه القصة، والتي عبرت عن الشباب وأحلامهم وطموحاتهم بطريقة مميزة، لافتًا إلى ان الأبطال المشاركين في الموسم الثاني سيتم تحديدهم خلال الأيام المقبلة وبعدها سيدخل العمل في التصوير.

أبطال فيلم هيبتا الجزء الأول

يشار إلى أن "هيبتا المحاضرة الأخيرة" من إخراج هادى الباجورى وقام ببطولة الجزء الأول كل من عمرو يوسف، ماجد الكدوانى، أحمد بدير، أنوشكا، كندا علوش، محمد فراج، جميلة إسماعيل، هانى عادل، ياسمين رئيس، دينا الشربينى، أحمد داوود، أحمد مالك، وسلوى محمد على، وآخرين.

قصة فيلم هيبتا الجزء الأول

الفيلم مأخوذ عن الرواية التى حققت أعلى المبيعات، حيث اعتلت قوائم مبيعات الكتب فى مصر لعدة أسابيع، وصدر منها أكثر من 36 طبعة منذ إطلاقها فى 2014، وهو ما يُعد رقمًا قياسيًا فى مجال النشر الأدبى، والعمل من إخراج هادى الباجورى عن رواية محمد صادق، وقام بتحويل الرواية إلى نص سينمائى السيناريست وائل حمدى.

 حاز الفلم على صدارة شباك التذاكر المصرية بعد صدوره، حيث وصلت إيراداته إلى 10 ملايين جنيه مصري، كما نجحت أغنية الفلم التي أدتها دنيا سمير غانم في الحصول على 5 ملايين مشاهدة بعد أيام معدودة من إصدارها على موقع يوتيوب.

الجزء الثاني من فيلم هيبتا فيلم هيبتا عرض فيلم هيبتا بمعرض الرياض الدولي للكتاب فيلم هيبتا ي فيلم هيبتا 2

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