تيشيرت الأهلي الجديد لموسم 2023-2024 محليًا وقاريًا

أصبح البحث عن تيشيرت الأهلي الجديد 2023 هو الأكثر تداولاً وقراءة على محركات البحث (جوجل) على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد موسم تاريخيا واستثنائيا للنادي الأهلي وتحديدا فريق كرة القدم الأول، نسخة 2022/2023 الموسم المنتهي.

تيشرت الأهلي الجديد لموسم 2023/2024

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك": فيديو للإعلان عن تيشرت الأهلي الجديد، للفريق الموسم المقبل نسخة 2023/2024، والذي يشهد تحديات كثيرة للمارد الأحمر محليا وقاريا.

وظهر عدد من لاعبي فريق الأهلي، أثناء الإعلان عن القميص الجديد، والذي تضمن عودة كلمة نادي القرن إلى قميص الأهلي بالإضافة إلى تعديل اللوجو الخاص بالنادي.

وعلقت صفحة الأهلي الرسمية:"امبارح والنهارده وإلى الأبد، إليكم القميص الأساسي للنادي الأهلي لموسم 23-24".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستهل المارد الأحمر مواسمه المقبل، بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، على لقب كأس السوبر الإفريقي، إلا أن الكاف لم يحدد موعدا للمباراة أو مكان له حتى الآن.

أما في دوري أبطال إفريقيا، يبدأ مسيرته بمواجهة الفائز من مباراة «كيه أم كيه إم» بطل زنجبار أو سان جورج الإثيوبي، أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر المقبل ذهابا، و29 أو 30 من الشهر ذاته، أو1 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة ذاته، وهناك أيضا بطولة دوري السوبر الإفريقي، أحدث مسابقات الكاف، المزمع إقامته خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

مباريات الأهلي المقبلة

وعلى المستوى المحلي، فهناك مسابقة الدوري الممتاز، الذي يسعى النادي الأهلي للحفاظ على لقبه، فضلا عن المواجهة المنتظرة أمام إنبي في نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي 2022/2023، والنسخة الجديدة من البطولة ذاته، فضلا عن بطولة كأس السوبر المصري في نسخته الجديدة "أبطال السوبر أو كأس النخبة"، المزمع إقامته في الإمارات المرحلة المقبلة، وذلك بمشاركة الأهلي بطل الدوري وبيراميدز الوصيف، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، بينما لم يتحدد الطرف الرابع المشارك في البطولة.

بينما لم يحسم المارد الأحمر، موقفه من المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، في نسخته الثالثة من عدمه.