الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادي: أعضاء "البريكس" أبدوا ترحيبهم بانضمام مصر لهذه القمة

البريكس
البريكس

قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن قمة البريكس لها أهمية عالمية كبيرة، حيث تضم القوى الاقتصادية الكبرى في العالم منها البرازيل، روسيا، الصين، الهند، ولهذا أصبحت هذه القمة محل اهتمام عدد كبير من الدول العالمية، ولهذا المطالبة بالمشاركة والانضمام لهذه القمة ارتفع كثيراً.

قمة بريكس 

وأكد أحمد خطاب، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة أخبار دي إم سي"، المذاعة عبر فضائية “دي إم سي”، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان نائباً اليوم عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في هذه القمة، مشيراً إلى أنه سيقوم بإلقاء كلمته غداً أمام الوفود المشاركة في جلسة رفيعة المستوى.

 

وأضاف في حديثه، أن هذا التجمع يعد خطوة إيجابية في عملية التبادل التجاري الاقتصادي بين الأعضاء خاصة في ظل الأزمات الحالية وأهمها الحرب الروسية الأوكرانية. 

التجمع الاقتصادي العالمي 

وتابع: "مصر ترى أن تجمع بريكس من أهم التجمعات على مستوى العالم، وبالتالي تتطلع في الانضمام لهذا التجمع الكبير، والدول الأعضاء الحالية مرحبة بانضمام مصر إلى هذا التجمع".

 

واستطرد: "مجموعة بريكس تمثل 30% بالنسبة للاقتصاد العالمي، ولهذا هذه القمة قادرة على خلق عملة جديدة لها بدلاُ من الاعتماد على الدولار، وبالتالي مصر حرصت على التواجد بهذه القمة اليوم".

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