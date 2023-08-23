الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منافسة سعودية على ضم نجم منتخب المغرب عزالدين أوناحى

أوناحي
أوناحي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن ثنائي الدوري السعودي الهلال وأهلي جدة، يتنافسان على ضم الدولي المغربي عزالدين أوناحي، لاعب مارسيليا الفرنسي.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن هناك منافسة بين الهلال والأهلي على ضم أوناحي من مارسيليا هذا الصيف، واللاعب قد يكلف الفريقين 25 مليون يورو.

ويبحث أهلي جدة عن لاعب وسط آخر بعد فشل المفاوضات مع الأرجنتيني رودريجو دي بول لاعب أتلتيكو مدريد، وصعوبة التفاوض حتى الآن مع الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

أوناحي انتقل لمارسيليا من صفوف أنجيه في يناير الماضي، بعقد حتى 2027، في صفقة كلفت النادي 8 ملايين يورو.

أوناحي كان هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية، بعد الأداء الرائع الذي ظهر به مع أسود أطلس في مونديال قطر الشهر الماضي، وعلى رأسها نابولي الإيطالي.

وقاد عزالدين أوناحي منتخب المغرب لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022، واحتلال المركز الرابع بعد الخسارة أمام كرواتيا، في مباراة الميدالية البرونزية.

أوناحي عزالدين أوناحي الدوري السعودي الهلال أهلي جدة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.. اتحاد جدة يتقدم بعرض خيالي لضم صلاح

أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 23-8-2023

"أهلا بملاكي الجميل".. سيرينا ويليامز تعلن إنجاب طفلتها الثانية

"القاهرة الإخبارية": مدينة العلمين أصبحت حديث العالم (فيديو)

"الإحصاء": 700 مليار جنيه زيادة فى الناتج المحلى خلال عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الموهبة رأس المال المؤجل

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل