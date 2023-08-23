منافسة سعودية على ضم نجم منتخب المغرب عزالدين أوناحى

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن ثنائي الدوري السعودي الهلال وأهلي جدة، يتنافسان على ضم الدولي المغربي عزالدين أوناحي، لاعب مارسيليا الفرنسي.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن هناك منافسة بين الهلال والأهلي على ضم أوناحي من مارسيليا هذا الصيف، واللاعب قد يكلف الفريقين 25 مليون يورو.

ويبحث أهلي جدة عن لاعب وسط آخر بعد فشل المفاوضات مع الأرجنتيني رودريجو دي بول لاعب أتلتيكو مدريد، وصعوبة التفاوض حتى الآن مع الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

أوناحي انتقل لمارسيليا من صفوف أنجيه في يناير الماضي، بعقد حتى 2027، في صفقة كلفت النادي 8 ملايين يورو.

أوناحي كان هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية، بعد الأداء الرائع الذي ظهر به مع أسود أطلس في مونديال قطر الشهر الماضي، وعلى رأسها نابولي الإيطالي.

وقاد عزالدين أوناحي منتخب المغرب لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022، واحتلال المركز الرابع بعد الخسارة أمام كرواتيا، في مباراة الميدالية البرونزية.