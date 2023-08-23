التعاملات الصباحية| أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 23-8-2023

يعتبر الدواجن من أهم السلع الغذائية، والتي تعتمد علي العرض والطلب، وقد شهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار منذ بداية الأسبوع الجاري، نتيجة إلى زيادة المعروض في الأسواق.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية لدى بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 23 أغسطس

استقرت أسعار كيلو لفراخ البيضاء اليوم في المزرعة، لتسجل 57 جنيهًا للكيلو، وتصل إلى المستهلك بـ65 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الأربعاء 23 أغسطس

استقرت أسعار كيلو الساسو اليوم في المزراعة لتسجل 104 جنيهات للكيلو، وتصل إلى المستهلك بـ 110 جنيهات في الأسواق الشعبية.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الأربعاء 23 أغسطس

استقرت أسعار كيلو البلدي اليوم في المزرعة لتسجل 112 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك بـ 120 جنيه في الأسواق الشعبية.

أسعار الفراخ الامهات اليوم الأربعاء 23 أغسطس

استقرت أسعار كيلو الفراخ أمهات في المزرعة لتسجل 62 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك بـ 69 جنيه في الأسواق الشعبية.

قائمة أسعار البط والحمام والنعام اليوم في بورصة الدواجن

استقرار أسعار كيلو لحم السمان اليوم 60 جنيهًا للكيلو.

استقرت أسعار كيلو لحم فخذ نعام اليوم في المزرعة 250 جنيهًا للكيلو.

استقرت أسعار كيلو رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم في المزرعة 100 جنيه للكيلو.

استقرت أسعار كيلو رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم في المزرعة 80 جنيهًا للكيلو.

استقرت أسعار كيلو لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم في المزرعة 57 جنيها للكيلو.

استقرت أسعار كيلو لحم بط (بلدي) اليوم في المزرعة 100 جنيه للكيلو.

استقرت أسعار كيلو زغاليل الحمام (الجوز) اليوم في المزرعة 125 جنيهًا للكيلو.

استقرت أسعار كيلو لحم بط (مولار) اليوم في المزرعة 65 جنيها للكيلو.

استقرت أسعار كيلو نعام القائم اليوم في المزرعة 120 جنيهًا للكيلو.

استقرت أسعار كيلو بط (مسكوفي) اليوم في المزرعة 100 جنيه للكيلو.

استقرت أسعار كيلو لحم نعام (مشفي) اليوم في المزرعة 400 جنيه للكيلو.

استقرت أسعار كيلو لحم بياض بني (بطاريات) اليوم في المزرعة 62 جنيهًا للكيلو.

استقرت أسعار كيلو لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم في المزرعة 66 جنيهًا للكيلو.

استقرت أسعار كيلو لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم س في المزرعة 59 جنيهًا للكيلو.

استقرت أسعار كيلو لحم بط(فرنساوي) اليوم في المزرعة 50 جنيهًا للكيلو.