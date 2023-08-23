الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون امتحان الفيزياء والتاريخ.. اليوم

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يؤدى اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023، طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم، ورياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الفيزياء"، ويؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "التاريخ"، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحانى "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية).

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب من الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي واقعة غش أو تصوير أسئلة وأجوبة، حيث أن الحرمان من الامتحان مصير أي طالب يقوم بالغش وتصوير الأسئلة.

وحسب جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان، أدى الطلاب السبت 19 أغسطس الحالى الامتحانات فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والأحد 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والإثنين 21 أغسطس الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية، والثلاثاء 22 أغسطس الاقتصاد والإحصاء.

ويؤدي الطلاب اليوم الأربعاء 23 أغسطس الفيزياء والتاريخ، والخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا، والأحد 27 أغسطس الديناميكا، والإثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، والثلاثاء 29 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

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