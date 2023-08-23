رفعت سيد أحمد لـ"الشاهد": كتاب "الفريضة الغائبة" تجميع لمقولات وضعت بغير سياقها

قال الكاتب والباحث الدكتور رفعت سيد أحمد، المتخصص في شئون الحركات الإسلامية، إنه يرى تقديم كتاب محمد عبدالسلام فرج، "الفريضة الغائبة"، خير من تجاهله والتحذير منه.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الكتب عنما تقدمها أمام الباحثين وأمام صناع السياسة والفكر وتنتقدها نقدًا علميًا الفائدة تكون أفضل، مؤكدًا أن كتاب "الفريضة الغائبة" استند على مقولات ابن تيمية وأسقطها على واقع مغاير.

البعض يقول إن من اغتال السادات هو ابن تيمية

وتابع، أن سيد قطب، انقطع عن التاريخ، ونفس الأمر يقال على شكري مصطفى ومحمد عبدالسلام، والموروث الإسلامي المتراكم عن مفهوم الجهاد أخذ “عبدالسلام” جزءًا وطبقه وهو قتال التتار واستند على بعض مقولات ابن تيمية، مشيرًا إلى أن بعض الباحثين قالوا إن الذي اغتال السادات هو ابن تيمية.

وأكد أن هذا الكتاب هو تجميع مقولات وضعت في غير سياقها ولكن الجهلة والملبين لتلك الدعوة وجدت من ينفذ تلك المقولات على الأرض ويرى حلًا، موضحًا أن الكتاب هو امتداد لكتابات أسست لعنف الداعشية وفكرة إقصاء الآخر المخالف جسديًا.

عن البرنامج

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.