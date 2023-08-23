الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مستشار الأمن القومى العراقى: المعركة ضد الإرهاب صارت فكرية

قاسم الأعرجي
قاسم الأعرجي

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن المعركة مع الإرهاب صارت فكرية، والعراق يكافح اليوم الفكر المتطرف بعد أن انتصر عسكريا.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" أن ذلك جاء خلال استقبال الأعرجي لوفد من البرلمان الألماني (البوندستاج) برئاسة لمياء قدور، حيث شدد على أهمية بقاء المجتمع الدولي متماسكًا ضد الإرهاب والفكر المتطرف، مؤكدًا عدم السماح بالتجاوز على مقدسات المسلمين.

وقال الأعرجي خلال اللقاء: "العراق بلد مهم وفي منطقة مهمة وحساسة، وينظر إليه لأهميته ودوره في المنطقة، وهو اليوم أقوى من السابق"، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية وضمن منهاجها الحكومي حددت الأساس الذي انطلقت منه للنهوض بالبلد، وهي جادة في تنفيذ خططها الملموسة والواعدة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن عراقًا موحدًا قويًا هو الأفضل بالنسبة لنا وللمنطقة والعالم.

وحول مخيم الهول السوري، جدد الأعرجي التأكيد على أن هذا المخيم يشكل تهديدًا حقيقيًا للعراق والعالم، وأن العراق طالب مرارًا المجتمع الدولي بحث الدول على سحب رعاياها من هذا المخيم، لأن العراق لا يستطيع وحده القيام بهذا الجهد، مؤكدًا أنه "واجب أخلاقي على المجتمع الدولي بعد أن حارب العراق نيابة عن العالم وانتصر على الإرهاب".

من جانبه، أكد الوفد الألماني رفضه إهانة أي من الأديان والمقدسات، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك رفض دولي يقابله عقد اجتماعي ضد التعصب والفكر المتطرف.

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