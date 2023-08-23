الخارجية الكويتية: ملف الأسرى والمفقودين يحظى بأهمية عالية من قبل القيادة السياسية

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، أن ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين يحظى بأهمية عالية من قبل القيادة السياسية في الكويت ويعتلي أولويات الدبلوماسية الكويتية وأعمال وزارة الخارجية.



وأشار الشيخ سالم الصباح - خلال لقائه الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية فايز العنزي ووفقا لبيان الخارجية الكويتية - إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى العاصمة العراقية بغداد في 30 يوليو الماضي حيث كان موضوع الأسرى والمفقودين الكويتيين على رأس المباحثات الثنائية التي تمت مع القيادة السياسية وكافة المسؤولين العراقيين والتي شهدت التزاما واضحا من قبل الجانب العراقي لإنهاء هذا الملف الإنساني المهم.