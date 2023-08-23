إصابة 31 فلسطينيا فى بلدة برقة قرب نابلس

أصيب 31 فلسطينيا، بجراح وحالات اختناق، الثلاثاء، خلال مواجهات مع عشرات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في بلدة برقة قرب نابلس شمالي الضفة الغربية.

وهاجم مستوطنون مركبات فلسطينية على طريق نابلس جنين بالحجارة، كما هاجموا منازل المواطنين في بلدة برقة وسط إطلاق نار.

كما اعتدى المستوطنون على منازل القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي وفر الحماية للمستوطنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 31 إصابة في بلدة برقة، بينها مصاب بالرصاص المعدني، و30 إصابة بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وتتعرض قرية برقة لهجمات مستمرة من قبل المستوطنين، لوقوعها قرب مستوطنة "حومش" المخلاة.