الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أيمن عاشور
أيمن عاشور

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:
▪️د. حسان حمدي عبدالرحمن نعماني رئيسًا لجامعة سوهاج.

▪️د. محمود السعيد محمود عبدالرحمن نائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

▪️د. أحمد عبدالله محمد الروبي عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد.

▪️د. أحمد محمد عبدالقادر حامد عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد.

▪️د. محمد فهمي النعمان عميدًا لكلية الطب جامعة المنوفية.

▪️د. أسامة عز الدين إمام علي عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان.

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