الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مان يونايتد يعلن إصابة ماسون ماونت وغيابه حتى فترة التوقف الدولي

ماسون ماونت
ماسون ماونت

أعلن نادي مانشستر يونايتد، الثلاثاء، تعرض لاعبه ماسون ماونت للإصابة وغيابه عن مباراة الفريق المقبلة أمام نوتنجهام فورست.

ونشر مانشستر يونايتد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله أن ماونت تعرض لإصابة في مباراة الفريق الماضية أمام توتنهام هوتسبير، والتي انتهت بالخسارة بهفدين نظيفين، ليتأكد غيابه عن المباراة ضد نوتنجهام فورست، يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وأوضح النادي أن إصابة ماونت قد تبعده عن الملاعب حتى فترة التوقف الدولي الشهر المقبل، ما يعني احتمالية غيابه أيضًا عن مواجهة أرسنال في الجولة الرابعة للمسابقة.

وبدأ لاعب خط الوسط مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم بعد ظهوره لأول مرة مع النادي في الفوز 1-0 على ولفرهامبتون واندررز الأسبوع الماضي على ملعب أولد ترافورد.

مانشستر يونايتد ماسون ماونت ماونت نوتنجهام فورست الدورى الانجليزى

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